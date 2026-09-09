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അന്വേഷണ കമ്മിഷനു മുന്നില്‍ ഹാജരായി രമ്യ ഹരിദാസ്; നടപടി താക്കീതില്‍ ഒതുക്കിയേക്കും

കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടു പോകുകയായിരുന്നു എന്നു രമ്യ വിശദീകരിച്ചതായാണ് വിവരം. സംഭവം ഇരു വിഭാഗങ്ങളുമായും സംസാരിച്ച് ഒതുക്കി തീര്‍ക്കാനാണ് ശ്രമം

Ramya Haridas Meets Probe Panel Chief MM Hassan In Assault Case
രമ്യ ഹരിദാസ് (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 7:44 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ചിറയിന്‍കീഴ് കൂട്ടയടിക്കേസില്‍ ആരോപണ വിധേയയായ സ്ഥലം എംഎല്‍എ രമ്യ ഹരിദാസ് ഇന്ന് അന്വേഷണ സമിതി അധ്യക്ഷനും മുന്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമായ എം എം ഹസനു മുന്‍പാകെ ഹാജരായി മൊഴി നല്‍കി. നേരത്തെ രമ്യാ ഹരിദാസിനെ തെളിവെടുപ്പിനു വിളിച്ചിരുന്ന ദിവസം രമ്യ ഡല്‍ഹിക്കു പോകുകയാണെന്നു പറഞ്ഞു പാലക്കാട്ടെത്തി എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എംപിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചു കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചതു വിവാദമായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തെത്തി ഹസനു മുന്നില്‍ രമ്യ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചത്.

കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടു പോകുകയായിരുന്നു എന്നു രമ്യ വിശദീകരിച്ചതായാണ് വിവരം. സംഭവം ഇരു വിഭാഗങ്ങളുമായും സംസാരിച്ച് ഒതുക്കി തീര്‍ക്കാനാണ് ശ്രമം. ഈ മാസം ചിറയിന്‍കീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനില്‍ നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ വിജയ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തിലാണ് സംഭവം രമ്യമായി ഒതുക്കി തീര്‍ക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരു വിഭാഗങ്ങളും കേസുകള്‍ പിന്‍ വലിക്കും.

അതിനിടെ പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്ക നടപടിക്കു വിധേയനാക്കിയ കെപിസിസി മെമ്പര്‍ പാളയം പ്രദീപിനെ തൻ്റെ പെഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫില്‍ നിയമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്കു കത്തു നല്‍കാന്‍ രമ്യ ഹരിദാസ് ശ്രമിച്ച സംഭവച്ചില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തില്‍ ശക്തമായ അമര്‍ഷമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍, മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍, സ്പീക്കര്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ രമ്യയുടെ നടപടിയില്‍ കടുത്ത വിയോജിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ ഈ നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് രമ്യ പിന്‍മാറിയെന്നാണ് സൂചന. പിന്‍മാറാന്‍ കെപിസിസി നേതൃത്വവും രമ്യയോടു നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

ചിറയിന്‍കീഴ് കൂട്ടയടിയില്‍ രമ്യ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ഡിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയടക്കം 14 പേര്‍ക്കെതിരെ ചിറയിന്‍കീഴ് പൊലീസ് പട്ടിക വിഭാഗ പീഡന നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു. അതേസമയം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം രമ്യയ്‌ക്കെതിരെ നല്‍കിയ പരാതിയിലാകട്ടെ പൊലീസ് കെസെടുത്തിട്ടുമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണ സമിതിയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉചിതമായ തീരുമാനം നേതൃത്വം കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അന്വേഷണ കമ്മിഷനു മുന്നില്‍ മൊഴി നല്‍കിയ ശേഷം രമ്യ പറഞ്ഞു. എത്രയും വേഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനു കൈമാറുമെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ എം എം ഹസന്‍ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ എന്തു നടപടി വേണമെന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കെപിസിസി നേതൃത്വമാണ്. പ്രശ്‌നത്തിനു ഗൗരവമുള്ളതു കൊണ്ടാണ് തന്നെ നിയോഗിച്ചത്. രമ്യ ഹരിദാസ് തന്നെ കബളിപ്പിച്ചു എന്നു കരുതുന്നില്ല. അവര്‍ ഡല്‍ഹിക്കു പോകുന്നു എന്നാണ് തന്നോടു പറഞ്ഞത്. അതിനു ശേഷമാണ് ചിറ്റൂര്‍ മുന്‍ എംഎല്‍എ അച്യുതന്‍ മരിച്ചത്. അതിനു ശേഷം അവര്‍ തന്നെ വന്നു കാണുകയായിരുന്നെന്നും ഹസന്‍ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

RAMYA HARIDAS
CHIRAYINKEEZHU ASSAULT CASE
RAMYA HARIDAS CONGRESS CLASH
CHIRAYINKEEZHU CONGRESS CLASH
RAMYA HARIDAS MEETS PROBE PANEL

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