ചിന്നക്കനാലിൽ വൻ കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ച് വനംവകുപ്പ്; ആനത്താരകൾ തുറന്നു
ഇടുക്കിയിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയ അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ ശക്തമായ നടപടിയാണിത്
Published : October 6, 2026 at 1:07 PM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാലിൽ വൻ കൈയേറ്റ ഒഴിപ്പിക്കലുമായി വനംവകുപ്പ്. ജനവാസ മേഖലകളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്ന കാട്ടാന ശല്യത്തിന് പ്രധാന കാരണമായ ആനത്താരകളിലെ അനധികൃത വേലികളും ഏലം കൃഷിയും അധികൃതർ വെട്ടിനിരത്തി. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് റിസർവ് വനഭൂമിയിലെ 10 ഹെക്ടറോളം വരുന്ന കൈയേറ്റമാണ് അതിനിർണായക നീക്കത്തിലൂടെ തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.
ഇടുക്കിയിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയ അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ ശക്തമായ നടപടിയാണിത്. ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിലെ ചൂണ്ടൽ ഭാഗത്താണ് വന്യജീവികളുടെ വഴിതടഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന കൂറ്റൻ കൈയേറ്റങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് വെട്ടിനിരത്തിയത്. 56.36 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയുള്ള ചിന്നക്കനാൽ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് റിസർവ് വനഭൂമിയിലെ ഏകദേശം 10 ഹെക്ടറോളം വരുന്ന ഭൂമിയാണ് വൻകിടക്കാർ അനധികൃതമായി കൈയേറി ഏലം കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത്.
ഏലം കൃഷിയും വേലികളും മാറ്റി
കൃഷി സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ വന്യജീവികൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം കനത്ത ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂറ്റൻ ഫെൻസിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ ഉയർത്തിയിരുന്നത്. കാട്ടാനകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത ആനത്താരകൾ പൂർണമായും അടച്ചുകെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഇതോടെ സ്വാഭാവിക പാത തടസപ്പെട്ട കാട്ടാനക്കൂട്ടം ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ആനയിറങ്കൽ, മതികെട്ടാൻ ചോല ഭാഗത്തുനിന്നും ഇറങ്ങുന്ന ആനക്കൂട്ടം ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തി വെള്ളം കുടിച്ച് മടങ്ങുന്നത് ഈ പാതയിലൂടെയാണെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫിസർ അരുൺകുമാർ ഇ ഡി വ്യക്തമാക്കി. ഈ പാതകൾ പൂർണമായും അനധികൃതമായി വേലികെട്ടി അടച്ചതുമൂലം ആനയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കാട്ടിലെ പാതയിലൂടെത്തന്നെ തിരിച്ചുപോകുന്നതിന് തടസം നേരിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയിൽ അനധികൃതമായി വടം കെട്ടി തിരിച്ച് ഏലം കൃഷിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി. ഇപ്പോൾ ഈ വടങ്ങളെല്ലാം പൂർണമായി മുറിച്ചുമാറ്റി. ചിന്നക്കനാലിൽനിന്ന് വരുന്ന ആനയുടെ സഞ്ചാരപാത ഇതോടെ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാവിലെ സ്ഥലത്തെത്തിയ വനംവകുപ്പ് സംഘം കനത്ത ഇരുമ്പ് വേലികൾ മുറിച്ചുമാറ്റി ആനത്താരകൾ വീണ്ടും തുറന്നുകൊടുത്തു. കൈയേറ്റ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ ഏലം കൃഷിയും നശിപ്പിച്ചു. ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫിസർ അരുൺകുമാർ ഇ ഡി, ചിന്നക്കനാൽ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫിസർ മുന്നസാരി ലാൽ എന്നിവരുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ ദൗത്യം. പ്രദേശത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശാന്തൻപാറ എസ്എച്ച്ഒ കെ പി അനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പൊലീസ് സംഘവും സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു.
പ്രതീക്ഷയിൽ വനംവകുപ്പും നാട്ടുകാരും
റിസർവ് വനത്തിന് പുറമേ തൊട്ടടുത്തുള്ള കെഎസ്ഇബിയുടെ ഡാം ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയിലേക്കും വലിയ തോതിൽ കൈയേറ്റം നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങളും കൃഷികളും റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചിന്നക്കനാലിലെ ആനഭീതിക്ക് ഒരുപരിധി വരെ കാരണം മനുഷ്യൻ തീർത്ത ഇത്തരം അനധികൃത വേലികളും കൈയേറ്റങ്ങളുമാണെന്ന യാഥാർഥ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ആനത്താരകൾ വീണ്ടെടുത്തതോടെ കാട്ടാനകൾ സ്വാഭാവിക വനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വനംവകുപ്പും നാട്ടുകാരും. വന്യജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
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