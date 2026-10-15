ചിന്നക്കനാലിൽ ഭൂമി കൈയേറ്റം വ്യാപകമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമമെന്ന് പിണറായി, സഭ വിട്ട് പ്രതിപക്ഷം
അനധികൃത വേലികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ ജനവാസ മേഖലകൾ സർക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ
Published : October 15, 2026 at 12:28 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിലെ ഭൂമി കൈയേറ്റങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അനധികൃത വേലികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതെന്നും സിഎച്ച്ആർ ഭൂമി വനഭൂമിയാക്കാൻ സർക്കാർ ്രശമിക്കുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ. നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. അനധികൃത വേലികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ ജനവാസ മേഖലകൾ സർക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.
സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിൽ ജനവാസമേഖലയിൽ നിന്നും വ്യാപകമായി വേലികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുകയാണെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ച കെ. യു. ജനീഷ് കുമാർ ആരോപിച്ചു. വനത്തിനുള്ളിലെ ഒരു പാതയും കെട്ടിയടച്ചിട്ടില്ല. ആനത്താരകൾ തുറന്നു തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. മലയോര കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് ഭൂമി കൈയടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ജനീഷ് കുമാർ ആരോപിച്ചു.
ജനവാസ മേഖലയിൽ നിയമപരമായി കെട്ടിയ വേലികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. ആനയെയും കഴുതയെയും പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ ഇതിലും എളുപ്പമാണ്. ചിന്നക്കനാലിൽ പ്രഖ്യാപിത ആനത്താരയില്ല. കഴിഞ്ഞ 23ന് ആദിവാസി യുവാവ് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചപ്പോൾ അനധികൃത വേലി പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം നാട്ടുകാരാണ് ഉന്നയിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടുക്കി കലക്ടർ അനധികൃത വേലികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ ഉത്തരവിട്ടതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വിഷയ ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കില് മാറ്റാരുടെയെങ്കിലും താല്പര്യ പ്രകാരം ആണ് പ്രതിപക്ഷം ഈ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്. ചിന്നക്കനാലില് സ്വകാര്യ റിസോര്ട്ട് കൈയേറിയ ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാന് മുന് എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് യാതൊരു നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടില്ല.
ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് മന്ത്രി എ. പി. അനിൽകുമാർ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. സിപിഎം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഈ ആവശ്യം ആദ്യം ഉന്നയിച്ചതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ചിന്നക്കനാലിൽ കൈയേറ്റങ്ങൾ വ്യാപകമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സിഎച്ച്ആർ ഭൂമി വനഭൂമിയാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കർഷകരുടെ ആശങ്കകളാണ് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചതെന്നും അത് ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. അനധികൃത വേലികള് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതു സംബന്ധിച്ച സര്ക്കാര് നടപടികളില് സുതാര്യത കൊണ്ടുവരണമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.
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