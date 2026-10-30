'ആനകളെ വളർത്താൻ ഞങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കരുത്'; ചിന്നക്കനാലിൽ ഭൂമാഫിയക്കെതിരെ ആദിവാസി പ്രക്ഷോഭം
പ്രദേശത്തെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങളും വൻകിട കൈയേറ്റങ്ങളുമാണ് കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണമെന്ന് ചിന്നക്കനാൽ വിദഗ്ധ സമിതിയിലെ ആദിവാസി പ്രതിനിധി മുരുകേശൻ
Published : October 30, 2026 at 2:09 PM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാലിൽ ഭൂമാഫിയകളുടെ കൈയേറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി ആദിവാസി ജനത. അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഭൂമി തിരികെ നൽകണമെന്നും, വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളുടെ പേരിൽ തങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
നിർധനരായ തദ്ദേശവാസികളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാധീനശക്തിയുള്ള വൻകിട കർഷകരും റിസോർട്ട് മാഫിയകളും ഈ മേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കുകയാണെന്ന് ആദിവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങളും വൻകിട കൈയേറ്റങ്ങളുമാണ് കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണമെന്ന് ചിന്നക്കനാൽ വിദഗ്ധ സമിതിയിലെ ആദിവാസി പ്രതിനിധി മുരുകേശൻ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം മണ്ണ് വിട്ടുപോകാൻ താത്പര്യമില്ല. പുറത്തുനിന്നെത്തിയവരെയും പാട്ടത്തിന് ഭൂമിയെടുത്തവരെയും ഒഴിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വരുംദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. അടുത്ത കമ്മിറ്റിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും, ആദിവാസികളുടെ ഭൂമിയിൽ അവർ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൈയേറ്റത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്ന കോളനികൾ
ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിൽ ആകെ അഞ്ച് ആദിവാസി പുനരധിവാസ കോളനികളാണുള്ളത്. 2002ൽ സർക്കാർ പന്തടിക്കുളം, 80 ഏക്കർ, വിലക്ക്, സൂര്യനെല്ലി, 301 കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലായി 600 കുടുംബങ്ങളെ കുടിയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് 200 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത്. ആദിവാസികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഏലം കൃഷിയുടെ മറവിൽ കൈയേറ്റക്കാർ കൈവശപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
കാട്ടാന ശല്യവും വന്യജീവി സംഘർഷവും രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികളല്ലെന്നും, മറിച്ച് തോട്ടം മാഫിയകളുടെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങളാണെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൻ്റെ പേരിൽ തങ്ങളെ ഈ പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ ദുഷ്ടലാക്കുണ്ടെന്നും ആദിവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ പഴയതിനേക്കാൾ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ദുഷ്കരമാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ബിജി പറഞ്ഞു. വന്യജീവി ശല്യം പ്രദേശവാസികൾക്കല്ല, മറിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവർക്കാണ് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ സഹായിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ചുമതല വനംവകുപ്പിനാണ്. പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഫെൻസിങ് തകർക്കാതെ, ആനകൾ ഇറങ്ങുന്ന യഥാർഥ വഴികളിൽ വേണം പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ. പാവപ്പെട്ടവരെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ച് ആനകളെ വളർത്താനുള്ള നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ബിജി വ്യക്തമാക്കി.
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കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ടായി ആനകളോടൊപ്പം സഹവസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തങ്ങൾ ഇനിയൊരു പറിച്ചുനടലിന് തയ്യാറല്ലെന്ന് ആദിവാസി ജനത ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. കാട്ടാന ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി, ആദിവാസികളുടെ ഭാഗം കൂടി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയാകും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക. വന്യജീവി സംഘർഷം പരിഹരിക്കാനുള്ള സമഗ്രമായ നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത മാസമാദ്യം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. ഇതിന് ശേഷമാകും തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുക.
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