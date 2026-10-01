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എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ തെരുവിൽ ആക്രമിച്ചാൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംരക്ഷണമൊരുക്കും; പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ചിന്താ ജെറോം

തിരുവനന്തപുരത്തെ അക്രമം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബോധപൂർവ്വമുള്ള അജണ്ടയാണെന്നും ഒ ജെ ജനീഷ് തന്ത വൈബിൽ നിന്ന് ആർഎസ്എസ് വൈബിലേക്ക് മാറിയെന്നും ചിന്താ ജെറോം പറഞ്ഞു.

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ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ചിന്താ ജെറോം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 5:41 PM IST

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കൊല്ലം: എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ തെരുവിൽ ആക്രമിച്ചാൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംരക്ഷണം ഒരുക്കുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ചിന്താ ജെറോം. തിരുവനന്തപുരത്തെ അക്രമം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബോധപൂർവ്വമുള്ള അജണ്ടയാണെന്നും ഒ ജെ ജനീഷ് തന്ത വൈബിൽ നിന്ന് ആർഎസ്എസ് വൈബിലേക്ക് മാറിയെന്നും ചിന്താ ജെറോം പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജ് സംഘർഷത്തെപ്പറ്റി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചിന്താ ജെറോ.

പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി ഡിവൈഎഫ്‌ഐ

എസ്എഫ്ഐയ്ക്ക്‌ നേരെ ഇത്രയും വലിയ അതിക്രമം തിരുവനന്തപുരത്ത് അഴിച്ചുവിട്ടത്, ബിജെപിക്കെതിരെ ഉള്ള സമരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വഴിതിരിച്ച് വിടാൻ ബോധപൂർവ്വം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതാണെന്ന് ചിന്താ ജെറോം പറഞ്ഞു. എസ്എഫ്ഐയ്ക്ക്‌ നേരെയുള്ള ഈ അതിക്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മേഖലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് എസ്എഫ്ഐയ്ക്ക്‌ കവചം തീർത്ത് ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും ചിന്ത വ്യക്തമാക്കി.

ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ചിന്താ ജെറോം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഒ ജെ ജനീഷിന് വിമർശനം

ബിജെപിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യാനുള്ള നട്ടെല്ല് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഇല്ലെന്നും ചിന്ത വിമർശിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേരെ സമരം ചെയ്യാനുള്ള സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. മാനസികമായി തന്ത വൈബ് ആകാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇപ്പോൾ മാനസികമായി പൂർണമായും ആർഎസ്‌എസ് ബോധത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ആ ഒരു വൈബിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് സമരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ അദ്ദേഹം നീക്കം ചെയ്‌തത് എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ജാള്യതയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റിനുണ്ടെന്ന് ചിന്താ ജെറോം പറഞ്ഞു.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കേരള പൊലീസ് പണിയെടുത്തു

വിദ്യാർഥികൾക്ക് എതിരെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ എസ്എഫ്ഐ രാജ്യത്ത് സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറ എസ്എഫ്ഐയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഇത് കേരള മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ക്യാമ്പസുകളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എസ്എഫ്ഐയ്ക്ക്‌ അനുകൂലമായി. അങ്ങനെ എസ്എഫ്ഐയ്ക്ക്‌ വലിയൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കായികമായി നേരിട്ട് എസ്എഫ്ഐയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് പണ്ടുമുതലേ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ തുടർന്നു വരുന്നത്. ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് ഇതുതന്നെ. ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഹോസ്‌റ്റലിനകത്ത് കയറി ആക്രമിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കേരള പൊലീസ് പണിയെടുത്തു എന്നാണ് മനസിലാക്കേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

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യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണോ കേരള പൊലീസ് നിലനിൽക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് പൊലീസ് അല്ലേ എന്നും ചിന്ത ജെറോം ചോദിച്ചു. ക്രമസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന അക്രമകാരികളെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുപകരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഞങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്‌തു എന്നതുപോലെയായി. തീപ്പന്തമെറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിക്കുക, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഈ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകും. എസ്എഫ്ഐ വിദ്യാർഥികളെ തെരുവിൽ ആക്രമിച്ചാൽ അവർക്ക് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ സംരക്ഷണ വലയം ഒരുക്കുമെന്നും ചിന്താ ജെറോം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

VIOLENT CLASHES IN TRIVANDRUM
DYFI STATE PRESIDENT CHINTHA JEROME
YOUTH CONGRESS SFI CLASH TRIVANDRUM
TRIVANDRUM UNIVERSITY COLLEGE
CHINTHA JEROME AGAINST YOUTH CONG

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