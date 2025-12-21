ETV Bharat / state

ചില്‍ 'ചില്ലൈ കലാൻ'; കശ്‌മീർ തണുത്ത് വിറയ്‌ക്കുന്നു, മഞ്ഞണിഞ്ഞ സോനാമാർഗ് കാണാൻ സഞ്ചാരികള്‍

കശ്‌മീരിലെ അതിശൈത്യത്തിലും സഞ്ചാരികള്‍. പലരും എത്തുന്നത് മഞ്ഞുവീഴ്‌ച ആസ്വദിക്കാൻ.

Sonamarg witnesses fresh spell of snow (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 5:22 PM IST

ശ്രീനഗർ : മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന സോനാമാർഗ്... ആഹാ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ കുളിരുകോരുന്നില്ലേ? രാജ്യത്താകെ നിലവില്‍ തണുപ്പാണ് കാലാവസ്ഥ. അപ്പോള്‍ പിന്നെ കശ്‌മീരിന്‍റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? കശ്‌മീരിലെ രാവുകളെല്ലാം ഉറക്കമുണരുന്നത് മഞ്ഞിന്‍റെ തുവെള്ള പുതപ്പ് മൂടിയ പ്രഭാതങ്ങളിലേക്കാണ്.

കശ്‌മീരിലെ താഴ്‌വരകള്‍ കാണാനും മഞ്ഞ് അനുഭവിക്കാനും ദാല്‍ തടാകത്തിലെ ശിക്കാരയില്‍ യാത്ര ചെയ്യാനുമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു യാത്രാ പ്രേമി പോലും ഉണ്ടാകില്ല. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് പോലും എത്രപേരാണ് വർഷവും കശ്‌മീരിലേക്കെത്തുന്നത്. കശ്‌മീരിലെ മഞ്ഞില്‍ കുളിച്ച പ്രഭാതങ്ങളും സ്‌നോ സ്‌പോർട്‌സും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ എങ്കില്‍ ഇപ്പോഴാണ് അതിന് പറ്റിയ സമയം.

ഗന്ദർബാല്‍ ജില്ലയിലെ സോനാമാർഗിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കശ്‌മീരിലെ അതിമനോഹരമായ ഇടങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. ശൈത്യകാലത്ത് മഞ്ഞ് പുതഞ്ഞ് തൂവെള്ള നിറത്തിലും വേനലില്‍ വെയില്‍ തട്ടിത്തിളങ്ങി സ്വർണ വർണത്തിലും മനോഹരിയാകുന്ന സോനാമാർഗ്. ശൈത്യകാല അത്‌ഭുതമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോനാമാർഗിലെ കാഴ്‌ച.

ദാല്‍ തടാകത്തിന്‍റെ ചിത്രം (ETV Bharat)

പെയ്‌തിറങ്ങിയ മഞ്ഞില്‍ കുളിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും നിരത്തുകളും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കൗതുകമാകുകയാണ്. ചിലർ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്‌നോ ബോളുകളുണ്ടാക്കി ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ്. മറ്റുചിലരാകട്ടെ മഞ്ഞിനെ വകഞ്ഞ് മാറ്റിയുള്ള പ്രഭാത നടത്തത്തിലും.

'രാവിലെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നിറങ്ങി പുറത്തെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചു. തണുപ്പ് കാരണം ഞങ്ങള്‍ ഒന്നിലധികം വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ചയെ (സ്‌നോ ഫാള്‍) കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നു. മഞ്ഞ് വീഴ്‌ച ഉണ്ടായാല്‍ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര കുറച്ചധികം ആസ്വാദ്യമാകും' -അസമില്‍ നിന്നെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരി പറഞ്ഞു.

'ഞാൻ ഇവിടെ പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം മഞ്ഞോ മഴയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ മഞ്ഞുവീഴ്‌ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു, അത് വളരെ മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കും. ശ്രീനഗർ ഇത്തവണ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായി തോന്നുന്നു. ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം സുരക്ഷിതമാണ്' -പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ഗഗൻ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.

കശ്‌മീരില്‍ നിലവില്‍ ഏറ്റവും കഠിനമായ ശൈത്യ കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില്ലൈ കലാൻ എന്നാണ് ഈ മാസം അറിയപ്പെടുന്നത്. 40 ദിവസം അതികഠിനമായ ശൈത്യമുണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം നല്‍കുന്ന വിവരപ്രകാരം ശ്രീനഗറില്‍ തണുപ്പ് തുടരും. ഡിസംബർ 20 മുതൽ താപനില -4°C ആണ്.

ദാല്‍ തടാകത്തില്‍ കനത്ത മൂടല്‍ മഞ്ഞുണ്ട്. പക്ഷേ ബോട്ട് സവാരി ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. ജനങ്ങളോടും സന്ദർശകരോടും തണുപ്പില്‍ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഭരണകൂടം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്നുള്ള മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയ്ക്കും മൂടൽമഞ്ഞിനും സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശമാണുള്ളത്.

