മരണത്തിന് വേർപെടുത്താനായില്ല ആ ബന്ധം; 37 വർഷത്തിനുശേഷം കാസർകോട്ടെ മണ്ണില്‍നിന്ന് കോട്ടയത്ത് പ്രിയതമയുടെ ചാരത്തേക്ക്

37 വർഷം കാസർകോട് അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ട പിതാവിനെ കോട്ടയത്തെ അമ്മയുടെ ചാരത്തെത്തിച്ച് മക്കൾ. സ്നേഹത്തിന് മരണത്തിന്‍ മേലും അധികാരമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ പുനർസംഗമം കോട്ടയത്തേക്ക്

റവ. അലക്സന്ത്രയോസ് കോറെപ്പിസ്കോപ്പയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 1:19 PM IST

സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്‍

കാസർകോട്: മരണം വേർപ്പെടുത്തിയാലും മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങൾക്കൊപ്പം വേണമെന്ന മക്കളുടെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിയമവഴികളും ദൂരവും വഴിമാറി. 37 വർഷം കാസർകോട്ടെ മണ്ണിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ട പിതാവിനെ, കോട്ടയത്തെ അമ്മയുടെ കല്ലറയ്ക്കരികിലേക്ക് മക്കൾ തിരികെ എത്തിച്ചു. സ്നേഹത്തിന് മരണത്തിന് മേലും അധികാരമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു പുനർസംഗമത്തിൻ്റെ കഥയാണിത്.

നറുക്കിലക്കാട് സെൻ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി സ്ഥാപകനും കോട്ടമല എംജിഎം യു പി സ്കൂൾ മുൻ പ്രധാന അധ്യാപകനും ആയിരുന്ന റവ. അലക്സന്ത്രയോസ് കോറെപ്പിസ്കോപ്പയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കല്ലറയിൽ നിന്നു പുറത്ത് എത്തിച്ച് മക്കളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് കോട്ടയത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. 1989 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അലക്സന്ത്രയോസ് കോറെപ്പിസ്കോപ്പ (ചാണ്ടിച്ചയൻ ) മരിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ആയിരിക്കെയായിരുന്നു മരണം.

കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പഠനത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്ന ചാണ്ടിച്ചായൻ പഠിച്ചതും വളർന്നതും കോട്ടയത്തായിരുന്നു. പിന്നീട് വികാരിയായി. 1945 ൽ ആണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബം കാസർകോട് എത്തുന്നതെങ്കിലും തൻ്റെ പിതാവ് ചാണ്ടിച്ചായൻ കാസർകോട് എത്തിയത് പിന്നീട് ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഷിബു കുര്യാക്കോസ് ഓർക്കുന്നു.

പ്രേരണയായത് 'മാതാവിൻ്റെ വേർപാട്'

2018 ൽ കുട്ടികളുടെ പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും കോട്ടയത്തേക്ക് മാറിയത്. രണ്ട് സഹോദരിമാര്‍ താമസിക്കുന്നതും കോട്ടയത്താണ്. 2021-ലാ ണ് മാതാവ് തങ്കമ്മ അലക്സന്ത്രയോസ് മരിക്കുന്നത്. കോട്ടമല എം ജി എംയുപി സ്കൂളിൽ റിട്ട. പ്രധാന അധ്യാപിക ആയിരുന്നു. കോട്ടയത്തെ സെമിത്തേരിയിൽ ആണ് അമ്മയെ അടക്കം ചെയ്തത്. ഇതോടെയാണ് പിതാവ് ഒറ്റയ്ക്കായി എന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പിതാവിനെ കൂടി ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നു ഷിബു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കാസർകോട് വരാറുള്ളൂ. അതും വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രം. അപ്പോൾ പിതാവ് അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന തോന്നൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി.

നിയമവഴികളിലെ വെല്ലുവിളികൾ

ഒരു സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജില്ലയിലെ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് ഭൗതികാവശിഷ്ടം മാറ്റുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട നിയമനടപടികളാണ് ഇതിനായി വേണ്ടിവന്നത്. നിയമ നടപടികൾ ഏറെയുണ്ട്. ഇതിനായി കാസർകോട്, കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയും രണ്ടു പള്ളിക്കാരുടെയും അനുമതിയും ലഭിക്കണം. സഹോദരങ്ങളുടെ സമ്മതം വേണം. സെമിത്തേരിയിൽ നിന്നും ബോഡി എടുക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം സബ് കളക്ടറുടെ നിർദേശത്തിൽ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ വില്ലജ് ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, മൂന്ന് നാട്ടുകാർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എല്ലാവരും സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ നടപടികൾ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഷിബു പറഞ്ഞു.

തൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നിയമനടപടികളിലൊന്നും പിന്നോട്ട് പോയില്ല. ഒടുവിൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് പിതാവിനെ കോട്ടയത്തെ കൊല്ലാട് സെൻ്റ് പോൾസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ തയാറാക്കിയ പ്രത്യേക കല്ലറയിൽ അടക്കിയത്. ഇതോടെ ഒരു വലിയ നിയോഗം പൂർത്തിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബം.

നറുക്കിലക്കാട്ടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ നിന്നോട്ടെ എന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ അച്ചന്‍മാരുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിനേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു. പിതാവിൻ്റെ ജന്മ ദേശം കോട്ടയം ആണ്. പഠിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം കോട്ടയത്തായിരുന്നു. പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് കാസർകോടേക്ക് എത്തുന്നത്.

ആരായിരുന്നു അലക്സന്ത്രയോസ് കോറെപ്പിസ്കോപ്പ?

അലക്സന്ത്രയോസ് കോറെപ്പിസ്കോപ്പയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ആണ്‌ "ബുദ്ധിമാൻമാർ ആകാശ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നും എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും". 1935ലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. എട്ടു മക്കളിൽ നാലാമൻ ആയിരുന്നു. കുട്ടച്ചൻ എന്നായിരുന്നു ഓമനപ്പേര്. പഠനത്തിൽ മിടുക്കൻ ആയിരുന്ന അലക്സന്ത്രയോസ് കോറെപ്പിസ്കോപ്പ ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായി കാസർകോട് എത്തി.

റവ. അലക്സന്ത്രയോസ് കോറെപ്പിസ്കോപ്പയുടെ കല്ലറ പൊളിക്കുന്നു (ETV Bharat)

പിതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം മുടക്കാൻ ചാണ്ടിയച്ചൻ തയാറായില്ല. കോട്ടയത്തു തന്നെ തുടർ പഠനം ആരംഭിച്ചു. ഒരു ദിവസം ഫാ. പള്ളിച്ചിറ സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഉടൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ചാണ്ടിയച്ചനോട്‌ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവിനെ കൂട്ടി കാണാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് ആയി. വൈദിക പഠനത്തിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചു. ശെമ്മാശപട്ടം സ്വീകരിച്ചു. ആത്മീയമായും സാമൂഹികമായും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി മലബാർ മേഖലയിലേക്ക് തൻ്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം കോട്ടമലയിൽ ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 1960 ൽ ആയിരുന്നു വിവാഹം. 1961ൽ വൈദിക പട്ടം ലഭിച്ചു. 1988 ൽ ശരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിട്ടു. 1989 ഫെബ്രുവരിയിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

