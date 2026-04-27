കളിക്കുന്നതിനിടെ നാലരവയസുകാരിക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റു; കുട്ടി ചികിത്സയിൽ

വീടിനോട് ചേർന്ന് മര കഷ്‌ണം അടുക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ഇടയിലയിരുന്നു പാമ്പ്. വീട്ട് മുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവെ കളിപ്പാട്ടം എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് കടിയേറ്റത്.

കളിക്കുന്നതിനിടെ നാലരവയസുകാരിക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റു
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 27, 2026 at 5:23 PM IST

കാസർകോട്: എളേരിത്തട്ടിൽ നാലര വയസുകാരിയെ മൂർഖൻ പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റു. കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ചത്. കുട്ടി പരിയാരം ഗവ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ആണ് സംഭവം നടന്നത്. വീടിനോട് ചേർന്ന് മരം അടുക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ഇടയിലയിരുന്നു പാമ്പ്. വീട്ട് മുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കളിപ്പാട്ടം എടുക്കാൻ അവിടേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് കടിയേറ്റത്. എളേരിത്തട്ട് കുറുവാട്ടെ ശരത്, അജിത ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഋതു ചന്ദ്ര. ചിറ്റാരിക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ആണ് സംഭവം. പാമ്പിനെ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നു.

ചൂട് കനത്തതോടെ സംസ്ഥാനത്താകെ പാമ്പ് ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ അടുത്താണ് തൃശൂരിലെ കോടാലിയിൽ എട്ട് വയസുകാരൻ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. കോടാലി സ്വദേശി സിൽജോയുടെ മകൻ ആൽജോ ആണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. മൂത്ത സഹോദരൻ അനോജിനും പാമ്പ് കടിയേറ്റിരുന്നു. കുട്ടികൾ കിടന്ന മുറിയിലെ തലയണക്കടിയിൽ നിന്നാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവ സമയം കുട്ടികൾ അമ്മയോടൊപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. രാത്രിയോടെ കുട്ടികൾക്ക് ദേഹസ്വസ്ഥതയും വയറുവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് കുട്ടികൾ ബോധരഹിതരാവുകയും ചെയ്‌തു. ഉടൻ തന്നെ കുട്ടികളെ ചാലക്കുടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ആൽജോയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റതാണെന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത്.

പാമ്പിനെ തുരത്താൻ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

പ്രധാനമായിട്ടും വീടുകളിലേക്ക് പാമ്പിനെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായി ഭക്ഷണം, പിന്നെ എലികളുടെ സാന്നിധ്യം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളേയോ പക്ഷികളെയോ വളര്‍ത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് കൊടുത്ത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ കഴിക്കാൻ എലി വരുന്നു, ഈ സമയം എലിയെ പിടിക്കാൻ പാമ്പ് വരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്.

അലങ്കാര പക്ഷികള്‍ വളര്‍ത്തുന്ന വീടുകളിലുള്ളവരും സൂക്ഷിക്കണം. പാമ്പുകള്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ പിടിക്കാനും അതിൻ്റെ മുട്ട കഴിക്കാൻ വരുന്നതും പതിവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൗ ബേര്‍ഡ്‌സിനെ പോലെ അലങ്കാര പക്ഷികളെ വളര്‍ത്തുന്നവരും ഇക്കാര്യം സൂക്ഷിക്കണം.

ചില പൂച്ചകള്‍ പാമ്പിനെ ജീവനോടെ പിടിച്ച് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. പട്ടി കുഞ്ഞായാലും പൂച്ച കുഞ്ഞായാലും ജീവനുള്ള പാമ്പിനെ എടുത്ത് വീട്ടിലെ കട്ടിലില്‍ കൊണ്ടിടുന്നത് കാണാറുണ്ട്, അപ്പോള്‍ അക്കാര്യം പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. ഇതാണ് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി വീട്ടിലെ നിര്‍മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാമ്പ് വീടിനകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ ചില മുൻ കരുതല്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമതായി എന്തെങ്കിലും ദ്വാരമോ, തുറന്ന് നില്‍ക്കുന്ന ഭാഗമോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് അടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വാതിലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഗ്യാപിലൂടെയും ജനവാതില്‍ വഴിയും പാമ്പ് വീടിനകത്ത് കയറാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

പാമ്പിനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉടനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെയോ വനംവകുപ്പിനെയോ അറിയിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്. പാമ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കില്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ളവരെ ആദ്യം ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്വയം പരിശോധന ഒഴിവാക്കുക, സര്‍പ്പ ആപ്പ് വഴി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌താല്‍ പരിശീലനം നേടിയ വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ സ്ഥലത്തെത്തും.

