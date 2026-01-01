കുട്ടികളുമായി മല കയറുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക; ആ 'കൈപ്പട്ട' നിർബന്ധം, വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല; കർശന നിർദേശവുമായി കമ്മിഷൻ
ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ ശബരിമല സന്ദർശിച്ചു. ഒരുക്കിയ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സംഘം സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള വരി വിപുലീകരിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു.
Published : January 1, 2026 at 2:27 PM IST
പത്തനംതിട്ട: സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ ശബരിമല സന്ദർശിച്ചു. ശബരിമലയിലെത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്താനാണ് കമ്മിഷൻ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്. ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി മനോജ് കുമാർ, അംഗങ്ങളായ ബി മോഹൻകുമാർ, കെ കെ ഷാജു എന്നിവരാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്.
കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംഘം പരിശോധിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശബരിമല പൊലീസ് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്, ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ എസ് ശ്രീനിവാസ് തുടങ്ങിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കമ്മിഷൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നിലവിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കമ്മിഷനെ ധരിപ്പിച്ചു.
സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുഗമമായ ദർശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ കമ്മിഷൻ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ ദർശനം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്മിഷൻ വിലയിരുത്തി.
നിർദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി ചില നിർദേശങ്ങളും കമ്മിഷൻ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി സന്നിധാനത്തും പതിനെട്ടാം പടിയിലും നിലവിലുള്ള പ്രത്യേക വരി കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കണം. തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ കൂട്ടംതെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് (കൈപ്പട്ട) എല്ലാ കുട്ടികളും അണിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പൊലീസും വോളൻ്റിയർമാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പരിശോധന നടത്തണം.
തുടർനടപടികൾ
പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ശബരിമലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിശദമായ ഹിയറിങ് നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു ശേഷമായിരിക്കും നിലവിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുക. കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും കമ്മിഷൻ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും സംഘം പരിശോധിച്ചു. തീർഥാടന പാതയിൽ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാനാണ് കമ്മിഷൻ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന കർശന നിർദേശമാണ് ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
Also read:- 'ലൊക്കേഷൻ അയച്ചത് യുവതി, ഗുളിക എന്തിനെന്നറിയില്ല'; സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാട്ടി ജോബി ജോസഫ്, കോടതിയിൽ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ