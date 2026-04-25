ETV Bharat / state

കാസർകോട് ജുമാമസ്‌ജിദിൽ ശൈശവ വിവാഹം; പിതാവ് ഉൾപ്പടെ നാല് പേർക്കെതിരെ കേസ്

16 വയസുകാരിക്ക് 28 കാരന്‍, ഉസ്‌താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എടച്ചാക്കൈ അഴീക്കൽ ജുമാമസ്‌ജിദിൽ ശൈശവ വിവാഹം, കേസെടുത്ത് ചന്ദേര പൊലീസ്

Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 25, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: എടച്ചാക്കൈ അഴീക്കൽ ജുമാമസ്‌ജിദിൽ ശൈശവ വിവാഹം നടത്തിയെന്ന് പരാതി. സംഭവത്തിൽ പിതാവ് ഉൾപ്പടെ നാല് പേർക്കെതിരെ ചന്തേര പൊലീസ് കേസെടുത്തു. എടച്ചാക്കൈ അഴീക്കൽ ജുമാമസ്‌ജിദിൽ ഏപ്രിൽ 13 നാണ് ശൈശവ വിവാഹം നടന്നതായി പറയുന്നത്.

എടച്ചാക്കൈ ബദർ നഗറിലെ ഷാബിർ ഷെയ്ഖ് (28), പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ്, പടന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും എടച്ചാക്കൈ അഴീക്കാൽ ജുമാമസ്‌ജിദിൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പി. കെ താജുദ്ദീൻ, ജുമാ ജുമാമസ്‌ജിദിൽ ഉസ്‌താദ് റഹ്മത്തുള്ള എന്നിവരുടെ പേരിലാണ് ചന്തേര പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന ഓഫിസർ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് ചന്തേര പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. പ്രവാസിയായ 28 കാരനാണ് 16 വയസുകാരിയെ വിവാഹം ചെയ്‌തതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

അന്വേഷണം ഇങ്ങനെ

അന്വേഷണം നടത്തിയതിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന ഓഫിസർ ഹൊസ്‌ദുർഗ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ സ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കേസ് എടുത്തത്. മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ ചൈൽഡ് ലൈനും കൈമാറിയിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ ശൈശവ വിവാഹം നടന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമംമൂലം നിരോധിച്ച ശൈശവ വിവാഹം തടയുന്നതിന് ചൈൽഡ് ലൈൻ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫിസറും അറിയിച്ചിരുന്നു. ശൈശവ വിവാഹത്തിന് പള്ളിക്കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഒത്താശ ചെയ്‌തു കൊടുത്തുവെന്ന കാസർകോട് ചൈൽഡ് ലൈനിൽ നാട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയതായി പറയുന്നു.

തുടർന്നാണ് ജില്ലാ ശിശു ക്ഷേമ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പെൺകുട്ടിയുടെ വയസ് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പതിനാറുകാരി താമസിക്കുന്ന മഹല്ലിലെ കമ്മിറ്റി വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഇതിനാലാണ് വരൻ്റെ നാട്ടിൽ വിവാഹം നടന്നത്. ഏപ്രിൽ 13 നായിരുന്നു ഉസ്‌താദിൻ്റെ കാർമികത്വത്തിൽ പള്ളിയിൽ വിവാഹം നടന്നത്. നാട്ടിലെ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവരികയായിരുന്നു.

ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം 2006

  • കുറ്റം: ശൈശവ വിവാഹം നടത്തുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുമതി നൽകുക എന്നിവ കുറ്റകരമാണ്. വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രക്ഷിതാക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, കാർമ്മികർ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാം.
  • ശിക്ഷ: ശൈശവ വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പുരുഷന് (18-21 പ്രായം) 15 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്തതും മൂന്ന് മാസം വരെ നീളാവുന്നതുമായ തടവോ അല്ലെങ്കിൽ പിഴയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.
  • പോക്സോ നിയമം : പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിൽ വരനെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താവുന്നതാണ്.
  • നടപടികൾ: ശൈശവ വിവാഹം തടയുന്നതിനും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി (CWC) ഇടപെട്ട് കുട്ടികളെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാറുണ്ട്.
  • റദ്ദാക്കൽ: ശൈശവ വിവാഹം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിവാഹസമയത്ത് കുട്ടിയായിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് റദ്ദാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

TAGGED:

KASARGOD CHILD MARRIAGE
CASE AGAINST CHILD MARRIAGE
AZHIKKAL JUMA MASJID KASARAGOD
AZHIKKAL JUMA MASJID CHILD MARRIAGE
AZHIKKAL MASJID CHILD MARRIAGE CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.