രക്ഷിതാക്കളെ കണ്തുറന്ന് കാണൂ... അശ്രദ്ധ മൂലം റോഡിലൂടെ ഓടിയ കുട്ടിയെ കാറിടിച്ചു; അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടല്, VIDEO
അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള പൊൻകുടം ജ്വല്ലറിയിലെ സിസിടിവിയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങള് പതിഞ്ഞത്. ഇത് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നാട്ടുകാർ അറിയുന്നത്.
Published : January 12, 2026 at 6:53 PM IST
കോഴിക്കോട്: രക്ഷിതാക്കളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് റോഡിന് കുറുകെ ഓടിയ കുട്ടിയെ കാർ തട്ടിവീഴ്ത്തി. സംഭവത്തിൽ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി. ചെറിയ കുട്ടികളുമായി പുറത്തു പോകുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പും പാഠവുമാണ് പന്തീരങ്കാവിലെ ഈ അപകട ദൃശ്യം.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച (ജനുവരി 8) വൈകുന്നേരമാണ് ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അപകടവും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടലും ഉണ്ടായത്. പന്തീരങ്കാവ് മണക്കടവ് റോഡിൽ പന്തീരങ്കാവ് അങ്ങാടിയോട് ചേർന്നുള്ള ജ്വല്ലറിക്ക് മുമ്പിലാണ് ഈ അപകടം നടക്കുന്നത്.
രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പം മണക്കടവ് റോഡിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ എത്തിയതായിരുന്നു കുട്ടി. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ശേഷം റോഡരികിലെ വാഹനത്തിൽ കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുട്ടിയും രക്ഷിതാക്കളും റോഡരികിൽ എത്തിയത്.
റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിന് റോഡരികിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് റോഡിന് കുറുകെ ഓടുകയായിരുന്നു. പിന്നെ സംഭവിച്ചത് ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്ത് നിന്നും പന്തീരാങ്കാവിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാർ പെട്ടെന്ന് റോഡിന് കുറുകെ ഓടിയ കുട്ടിയെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഡ്രൈവറുടെ സൂക്ഷ്മത ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയെ കണ്ടതോടെ കാർ വേഗത കുറച്ചതിനാൽ നിസാര പരിക്കുകൾ മാത്രമാണ് കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള പൊൻകുടം ജ്വല്ലറിയിലെ സിസിടിവിയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങള് പതിഞ്ഞത്. ഇത് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നാട്ടുകാർ അറിയുന്നത്. അപകടം നേരിട്ട് കണ്ട തൊട്ടടുത്ത ജ്വല്ലറിയിലെ ഷഹബാസിന് ഇപ്പോഴും ആ ഞെട്ടലിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
"വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. അവർ ഫാമിലിയായിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് വന്നതാണ്. കുട്ടി അവിടുന്ന് റോഡ് മുറിച്ച് കടന്ന് അവർക്ക് കയറാനുള്ള വണ്ടിയിൽ കേറാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ കൂടെയുണ്ട്. ഒരൊറ്റ നിമിഷം, ഒരു സെക്കൻ്റ് കൊണ്ട് കുട്ടി അമ്മ പിടിച്ച കൈ കുടഞ്ഞ് ഓടുകയായിരുന്നു.
എതിരെ വന്ന വണ്ടിക്ക് സ്പീഡ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ചെറുതായിട്ട് തട്ടിയതെയുള്ളു. എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം", പ്രദേശവാസിയായ ഷഹബാസ് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽ കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്നത് അത്ഭുതമായാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇതൊരു പാഠവുമാണ്.
Also Read: വിവേക് എക്സ്പ്രസിലെ 'യാത്രക്കാർ'; ആലുവ പൊലീസിൻ്റെ സമയോചിത ഇടപെടൽ, രക്ഷപ്പെട്ടത് 21 ബാല്യങ്ങൾ