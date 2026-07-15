ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖവുമായി ആശുപത്രിയിൽ; ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ ഒൻപത് വയസുകാരൻ മരിച്ചു
ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കാസർകോട് ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ.
Published : July 15, 2026 at 3:16 PM IST
കാസർകോട്: ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ ഒൻപത് വയസുകാരൻ മരിച്ചു. ബേഡകം സ്വദേശി അഷ്റഫിൻ്റെ മകൻ ഇയാസ് ആണ് മരിച്ചത്. ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കാസർകോട് ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ. കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ വലിയ ഞെട്ടലിലാണ് കുടുംബവും നാട്ടുകാരും.
കുട്ടിയുടെ പൊക്കിളിൽ ഉണ്ടായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് ശാസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. ജനറൽ അനസ്ത്യേഷ്യ അരയ്ക്ക് താഴെ ആണ് നൽകിയത്. കുട്ടി മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് തങ്ങളെ അറിയിച്ചതെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അഷറഫ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിനു കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നതിനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റും.
'ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് കുട്ടിയെയുമായി ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇന്നാണ് ഓപ്പറേഷന് ഡെയ്റ്റ് തന്നിരുന്നത്. അരയ്ക്ക് താഴേയ്ക്ക് അനസ്തേഷ്യ ചെയ്താൽ മതിയെന്നും കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചു എന്ന് അധികൃതർ വന്ന് പറഞ്ഞു. ഒൻപത് വയസായിരുന്നു കുട്ടിക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് കയറ്റിയതാണ് ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിലേയ്ക്ക്', എന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അഷറഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ചെറിയ ശസ്ത്രക്രിയ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചതെന്നും പിതാവ് പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം എന്നാണ് ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം.
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