പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയെ സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ മാപ്പു പറയിപ്പിച്ച സംഭവം: കേസെടുത്ത് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ
വിദ്യാർഥി മാപ്പ് പറയുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്.
Published : October 12, 2026 at 9:43 AM IST
ആലപ്പുഴ: പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയെ സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ മാപ്പു പറയിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് സംസ്ഥാന
ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ. തുറവൂർ വളമംഗലം എസ് സി എസ് ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂളിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവമുണ്ടായത്. വിദ്യാർഥി മാപ്പ് പറയുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്.
സംഭവത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ആർ ഡി ഡി, ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്നിവരോട് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുന്ന നാല് ആൺകുട്ടികളും സ്കൂൾ മാനേജരും തമ്മിൽ ചില തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മാനേജരോട് മോശമായി പെരുമാറിയവരിൽ ഒരു കുട്ടിയുമായി മാതാപിതാക്കൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സ്കൂളിലെത്തുകയും ഇവർ മാനേജറെ കണ്ടു മാപ്പു പറയുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ താൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയാറാണെന്നും മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വച്ചുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ അവരോടാണ്
തെറ്റ് ഏറ്റുപറയേണ്ടതെന്നും മാനേജർ പറഞ്ഞു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കുട്ടിയുമായി മാതാപിതാക്കൾ പി റ്റ എ പ്രസിഡൻ്റിനൊപ്പം അസംബ്ലിയിലേക്കെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് കുട്ടിയേക്കൊണ്ട് അസംബ്ലിയിൽ മാപ്പു പറയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ എട്ടാം തിയതിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. സ്കൂള് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിൽ പോകാൻ തയാറാകാത്ത കുട്ടികളോട് മാനേജർ സുരേഷ് വഴക്ക് പറയുകയും അത് വാക്ക് തർക്കമാവുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെ കുട്ടികള് മാനേജർ സുരേഷിനെ മർദിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. മാനേജർ അസഭ്യം പറഞ്ഞു എന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോപണം.
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"എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് പറയുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുക്കാർക്കുവേണ്ടിയും ഞാൻ മാപ്പ് പറയുന്നു" എന്നാണ് വിദ്യാർഥി അസംബ്ലിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞത്. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെങ്ങന്നൂർ ആർ ഡി ഡി, ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്നിവരോടാണ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
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