രക്ഷിതാക്കള് സൂക്ഷിക്കുക! കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സംഘം സജീവം, പത്തനംതിട്ടയില് ഒരേ ദിവസം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് സംഭവങ്ങള്
ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി പത്തനംതിട്ടയില് രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഒരേ ദിവസം കാറിൽ എത്തിയ സംഘം കുട്ടികളെ തട്ടി കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമം. പഴകുളം, കൊടുമൺ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സംഭവം.
Published : October 28, 2026 at 4:46 PM IST
പത്തനംതിട്ട : മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്... നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊന്നു തെറ്റിയാൽ... കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങൾ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ സജീവമാകുന്നുവോ? പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഒരേ ദിവസം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വൻ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ ആ സംഭവ പരമ്പരകൾക്ക് പിന്നിൽ ആരാണ്? നമ്മൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതരാണ്? ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം ജാഗ്രത പുലര്ത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി ജില്ലയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഒരേ ദിവസം കാറിൽ എത്തിയ സംഘം കുട്ടികളെ തട്ടി കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമം നടത്തിയതായാണ് പരാതി ഉയര്ന്നത്. പഴകുളം, കൊടുമൺ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമം നടന്നത്.
അടൂർ പഴകുളത്തുള്ള വിജനമായ കനാൽ റോഡിൽ വച്ചാണ് മദ്രസയിൽ പോയി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഒൻപത് വയസുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വെള്ള കാറിൽ എത്തിയ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതിയുള്ളത്. 26 ന് വൈകുന്നേരം അടൂർ പഴകുളം കനാൽ റോഡിന് സമീപമുള്ള കാടുപിടിച്ച ഭാഗത്തുവെച്ചാണ് സംഭവം. കുട്ടികൾ റോഡിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുപോകുമ്പോൾ കാറിലെത്തിയ സംഘം, അമ്മയുടെ പരിചയക്കാരണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ ബലമായി വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടു പോകാനാണ് ശ്രമിച്ചത്.
കുട്ടികളെ കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സമീപവാസിയായ വീട്ടമ്മ നിലവിളിച്ചതജോടെ സംഘം കാറുമായി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. സമീപവാസികളായ രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത്.
"പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നിലാണ് കാർ കൊണ്ടു നിർത്തിയത്. കാറിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നു കാറിലിരുന്ന സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കാറിൽ കയറാൻ. പെൺകുട്ടികൾ കാറിൽ കയറിയില്ല. ഇതിനിടെ ഇതിൽ ഒരു കുട്ടി കാറിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഈ കുട്ടിയെ കാറിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി.ഈ കാറിൽ പോകേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ്. കേറിക്കോ... വീട്ടിലോട്ടു വിടാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സമീപത്തെ വീട്ടമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടാണ് കാറുകാർ വിട്ട് പോയത് എന്നാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത്. കാറിനുള്ളിൽ ഒരു മുടി വളർത്തിയ പയ്യനും ആ സ്ത്രീയും ഉണ്ടായിരുന്നു" എന്നാണ് പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് എന്നും നാട്ടുകാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
"രാവിലെ ആറു മണിയോടെ പെൺകുട്ടികൾ പള്ളിയിൽ പോയി വരികയായിരിന്നു. അപ്പോഴാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഒരു കാറിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടി എത്തിയിട്ട് വാ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു പോയി വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചു ചെളിവെള്ളം അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചെളി വെള്ളത്തിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പോകേണ്ട. ഇതിനപ്പുറം കടത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പിള്ളേരെ വിളിച്ചത്. പിള്ളേർ പറഞ്ഞു വരുന്നില്ലെന്ന്. വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാർ തുറന്ന് നിർബന്ധിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത് കണ്ട് താഴെ ഒരമ്മ നിന്നു വിളിച്ച് കൂവിയത് കൊണ്ടു അവർ കാർ വിട്ടു പോയി. കുട്ടികൾ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല" കുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ അമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.സംഭവത്തിൽ അടൂർ പൊലീസ് പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെത്തി മൊഴിയെടുത്തു.
ഇതിനിടെ പഴകുളത്തെ സംഭവം നടന്ന ദിവസം തന്നെ കൊടുമൺ അങ്ങാടിക്കലിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ശ്രമം നടന്നു. അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ശ്രമം നടത്തിയത്. ഒറ്റത്തേക്ക് കൊച്ചുകൽ ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. കാറിൽ എത്തിയ സ്ത്രീയും പുരുഷനും സ്കൂളിൽ വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുട്ടിയെ കാറിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത്. കുട്ടി കാറിൽ കയറാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ കാറുമായി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. കൊടുമണിൽ രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം എങ്കിൽ പഴകുളത് വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഈ രണ്ടു സംഭവനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടത് ഒരേ സംഘം തന്നെയാണോ എന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
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