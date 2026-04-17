മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം: കെസി പക്ഷത്തിൻ്റെ ആദ്യവട്ട നീക്കങ്ങൾ പാളിയെന്ന് സൂചന; ഉള്പ്പോര് കോൺഗ്രസിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ
കോൺഗ്രസിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾ. മുസ്ലിം ലീഗ്, കേരളകോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളുമായി നടത്തിയ അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ.
Published : April 17, 2026 at 1:02 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ, കെ സി വേണുഗോപാൽ പക്ഷം നടത്തിയ ആദ്യവട്ട നീക്കങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയില്ലെന്ന് സൂചന. യുഡിഎഫിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷികളായ മുസ്ലീം ലീഗ്, കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നിവരുമായി നടത്തിയ അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകളിൽ അവർ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനൊപ്പം ഉറച്ച് നിൽക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നുമാണ് ഇരുപാർട്ടി നേതൃത്വങ്ങളും ചർച്ചകൾക്കായി സമീപിച്ച കെസി പക്ഷത്തെ നേതാക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.
നേതാക്കള്ക്ക് നൽകേണ്ട സ്വാഭാവിക നീതിയുടെയും ദൈവ നീതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സതീശന് പിന്തുണ നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം കെസി പക്ഷനേതാവുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ അറിയിച്ചത്. ഇത്തരമൊരു ചർച്ചയുടെ വിവരങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് നൽകുന്നതിൽ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എ സലാം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പുറമേ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള അതൃപ്തി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചുവെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എറണാകുളത്തെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് മുഖ്യമ്രന്തി സ്ഥാനത്തേക്ക് കെസിക്ക് പിന്തുണ തേടി, കേരള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി ഫോണിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്നാൽ കെസിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സതീശന് പിന്തുണ നൽകുമെന്നുമാണ് കേരളകോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആശയവിനിമയം നടത്തിയ നേതാവിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെയാണ് ആദ്യവട്ട നീക്കങ്ങൾ പാളിയെന്ന അനുമാനത്തിൽ കെസി പക്ഷം പിൻവലിഞ്ഞതെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.
കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും ഗുണകരമാവില്ല
മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചൊല്ലിയുള്ള നിലവിലെ തർക്കം കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും ഗുണകരമാവില്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. നിലവിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരും മുമ്പുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ റോയ് മാത്യു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിലടിക്കുന്നുവെന്ന എൽഡിഎഫിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നിലവിലെ നേതാക്കളുടെ നിലപാടിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചത് പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമാവില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് എംപി എംകെ രാഘവനും മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ചർച്ച തുടങ്ങിവെച്ചവരാണ് ഇതിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നിലവിലെ നീക്കം ശരിയല്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ്റെ ചുണ്ടിനും കപ്പിനും ഇടയിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തട്ടിപ്പറിയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അഡ്വ. ജയശങ്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വേണുഗോപാൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും പോയിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി.
നിലവിലെ നീക്കങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല. മുമ്പ് പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ആന്ധ്ര പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമ്രന്തി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിച്ച ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻ്റ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
