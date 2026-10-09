മാസപ്പടി കേസിൽ പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുക്കും; കോടതി വിധി അനുസരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി
Published : October 9, 2026 at 7:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ ഉടൻ കേസെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി അല്ല. സർക്കാർ അനാവശ്യ ധൃതിയോ വ്യക്തിപരമായ വിരോധമോ കാണിച്ചില്ല. സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടി. എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുംമുമ്പ് പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അഴിമതിക്കേസാണെങ്കിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചത്. പിണറായി വിജയനെതിരെ സർക്കാർ ചാടിക്കയറി കേസെടുത്തെന്ന പഴി കേൾക്കാതിരിക്കാനാണ് അത് ചെയ്തത്. ആരോടും സർക്കാർ വ്യക്തിവിരോധം പുലർത്തുന്നില്ല. ഡയറിയിൽ പേരുണ്ടെന്നത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, തനിക്കെതിരെയുള്ള യുഡിഎഫ് കൺവീനറുടെ പരാതിയിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്നും രണ്ട് കൈയ്യും കൂട്ടിയടിച്ചാൽ മാത്രമേ ശബ്ദം ഉണ്ടാകൂയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. പാർട്ടിക്ക് വിധേയനായ താൻ വിമർശനത്തിന് അതീതനല്ല. ആര് തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും അത് തിരുത്തും. നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പാർട്ടി നേതാക്കളുമുള്ള മന്ത്രിസഭയിലും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നോട് ഒരു വിശദീകരണവും ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ വാടകക്ക് എടുത്ത ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ കരാർ പുതുക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീമമായ തുകയാണ് വാടകയായി നൽകിവന്നിരുന്നത്. അതിനു പകരം ബദൽ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കും. തന്റെ വിമാനയാത്രാ വിവാദം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ്. ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടും ചർച്ച നടത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ നിരവധി വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകി. അതെല്ലാം വ്യാജ വാർത്തകളായിരുന്നു. കള്ളവാർത്തകളെല്ലാം താനിപ്പോൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പു വരുത്തണം.
ബിജെപി ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എസ്ഐആർ ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയത്. എസ്ഐആർ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചത് യുഡിഎഫ് ആണ്. കള്ളവോട്ടുകളും മറ്റും നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും വോട്ട് ഒഴിവാക്കിയതായി കേരളത്തിൽ പരാതി വന്നിട്ടില്ല. എസ്ഐആർ കഴിഞ്ഞശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെല്ലാം റദ്ദാക്കണമെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഗാർഖെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
സംസ്ഥാനത്ത് ടൂറിസം മേഖലയിൽ ലഭിക്കുന്ന റൂമുകൾ കുറവാണ്. നിരവധി ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകളുമായി സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ആറുമാസത്തിനകം അതിന് ഫലമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എയിംസിന് കേരളം അർഹമല്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ശരിയല്ല. സംസ്ഥാനത്തെ മരുന്നു ക്ഷാമത്തിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം മരുന്നുകൾക്ക് ഓർഡൻ നൽകിയതിലെ വീഴ്ചയാണ്. ലോക്കൽ പർച്ചേസിന് അനുമതി നൽകിയതോടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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