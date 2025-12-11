ശബരിമല തിരിച്ചടിയാകില്ല, ചരിത്ര വിജയം ഉറപ്പ്;സ്ത്രീലമ്പടൻമാർ എന്താണ് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നത്, യുവതികൾ സത്യം പുറത്തുപറയാൻ മടിക്കുന്നു- മുഖ്യമന്ത്രി
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. തൃശൂർ മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ഏഴ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
Published : December 11, 2025 at 9:32 AM IST
കണ്ണൂര്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ടമായ ഇന്ന് (ഡിസംബര് 11) രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. കണ്ണൂർ ചേരിക്കൽ സ്കൂളിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ കുടുംബസമേതമെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്.
ചേരിക്കൽ സ്കൂളിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ ക്രമീകരിച്ച ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 125-ാം ക്രമനമ്പറാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. രാവിലെ തന്നെ ഭാര്യ കമല, മകൾ വീണ, മകൻ വിവേക് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
എൽഡിഎഫിന് ചരിത്രവിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷം വർഗീയ ശക്തികളെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ എൽഡിഎഫ് ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്നും യുഡിഎഫിൻ്റെ കൈവശമുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇക്കുറി എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പീഡന പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പരാതി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് അല്ലേ നൽകിയതെന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. സ്ത്രീലമ്പടൻമാർ എന്താണ് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നും ഇരകൾക്കെതിരെ വെറും ഭീഷണിയല്ല, കൊന്നുതള്ളുമെന്ന ഭീഷണിയാണ് ഇക്കൂട്ടർ ഉയർത്തുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഭീഷണികൾ കാരണം നിസഹായരായ യുവതികൾ സത്യം പുറത്തുപറയാൻ മടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അതിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും ഇത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വരാനുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
ശബരിമലയും വിവാദങ്ങളും
"ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു തരത്തിലും തിരിച്ചടിയാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. ശബരിമലയിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഈ സർക്കാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഇത്ര കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്നും സർക്കാർ കർക്കശ നിലപാട് എടുത്തതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ പിന്തുണ സർക്കാരിനുണ്ടാകും", മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് യുഡിഎഫും ബിജെപിയും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ബന്ധം
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായുള്ള യുഡിഎഫ് ബന്ധത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം നേരത്തെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. വർഗീയ കക്ഷികളുമായുള്ള ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് ജനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ എൽഡിഎഫിന് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉടനീളം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വലിയ പിന്തുണ എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സർക്കാരിനെതിരായ ജനങ്ങളുടെ വിധിയെഴുത്താകും, യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളില് കനത്ത പോളിങ് ആണെന്നും പ്രതിപക്ഷം അവകാശപ്പെടുന്നു.
Also Read:യന്ത്രങ്ങൾ പണിമുടക്കി; 133 ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് വൈകി; വയനാട് മുന്നിൽ, 5.13%; വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ആവേശം