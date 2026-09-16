ചേവായൂർ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്രമം: സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം ഗിരീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അറസ്റ്റിൽ
തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ മുക്കം സ്വദേശിയായ സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ സംഘം ചേർന്ന് മാരകമായി ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്
Published : September 16, 2026 at 4:09 PM IST
കോഴിക്കോട്: ചേവായൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം ഗിരീഷ്, ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം സി പി ജലീൽ എന്നിവരെ മെഡിക്കൽ കോളജ് എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
2024 നവംബർ 16-ന് നടന്ന ചേവായൂർ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ മുക്കം സ്വദേശിയായ സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ സംഘം ചേർന്ന് മാരകമായി ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ ആകെ അഞ്ച് പ്രതികളാണുള്ളത്.
വർഷങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന ചേവായൂർ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് സിപിഎം പിടിച്ചെടുത്തത്. എന്നാൽ കള്ളവോട്ട് ചേർത്തും വ്യാപകമായി അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടുമാണ് സിപിഎം ബാങ്ക് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംഭവദിവസം 15-ഓളം എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നൽകിയ അപേക്ഷയെ തുടർന്നാണ് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്.
അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കെട്ടിച്ചമച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ കേസാണിതെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. കേസിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്ന് സിപിഎം വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യം. ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അട്ടിമറിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന സഹകരണ വകുപ്പിലെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുൻപ് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു.
ചേവായൂർ സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചയും അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ആണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) നിയോഗിച്ചത്. കോഴിക്കോട്-വയനാട് റേഞ്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി പി വിക്രമൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ആറംഗ അന്വേഷണ സംഘം രൂപവത്കരിച്ചത്. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ എംഎൽഎ മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റാവാഡ എ ചന്ദ്രശേഖർ എസ്ഐടി രൂപവത്കരിച്ചത്.
മെഡിക്കൽ കോളജ് എസിപി പി പ്രമോദ്, സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം ഇൻസ്പെക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ, കാസർകോട് പ്രൊവിഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എം കെ അനിൽകുമാർ, മെഡിക്കൽ കോളജ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൈജു കെ ജോസ്, മാറാട് എസ്ഐ കെ രതീഷ്, കുന്നമംഗലം സ്റ്റേഷൻ സിപിഒ ആർ സി മഞ്ജിത്ത് എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുള്ളത്.
2024 നവംബർ 16 ന് നടന്ന ചേവായൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികൾ ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുകയും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുന്നവരെ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇത് സംഘർഷത്തിലേക്കും വഴിവെച്ചു.
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം സുരക്ഷയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അക്രമസംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എസിപി അടക്കമുള്ളവർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു.
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