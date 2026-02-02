ശരീരത്തിൽ 17 കുത്തുകൾ; അമ്പിളിയെ നടുറോഡിലിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭർത്താവിന് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം
ജലഗതാഗത വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു പ്രതിയായ രാജേഷ്. കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ക്രൂരതയും സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും വിധിച്ചത്
Published : February 2, 2026 at 3:52 PM IST
ആലപ്പുഴ: ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറത്ത് ഭാര്യയെ നടുറോഡിൽ ക്രൂരമായി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭർത്താവിന് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. തിരുനെല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ കലക്ഷൻ ഏജൻ്റായിരുന്ന അമ്പിളിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭർത്താവ് രാജേഷ് കുമാറിനെതിരെയാണ് ആലപ്പുഴ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ വിധി. ജഡ്ജി എസ് ഭാരതിയുടേതാണ് ഈ സുപ്രധാന വിധി.
തിരുനെല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരിയായിരുന്ന അമ്പിളിയെ അതിദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് ഭർത്താവായ രാജേഷ് കുമാറിന് കോടതി കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകിയത്. ജലഗതാഗത വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു പ്രതിയായ രാജേഷ്. കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ക്രൂരതയും സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും വിധിച്ചത്.
ക്രൂരകൃത്യം നടന്നത് ഇങ്ങനെ
2024 മേയ് 18ന് വൈകുന്നേരം ആറിനായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. പള്ളിപ്പുറം-ചേർത്തല റോഡിൽ പള്ളിപ്പുറം വില്ലേജ് ഓഫിസിന് സമീപം പള്ളിച്ചന്ത കവലയ്ക്ക് തെക്കുവശത്തുവച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ബാങ്കിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു അമ്പിളിയെ ബൈക്കിലെത്തിയ രാജേഷ് തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ശരീരത്തിൽ 17 കുത്തുകൾ
അമ്പിളിയുടെ നെഞ്ചിലേക്കാണ് രാജേഷ് ആദ്യം കത്തി കുത്തിയിറക്കിയത്. ആദ്യത്തെ കുത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ പ്രതി, തുടർന്ന് 17 തവണയോളം നെഞ്ചിലും വയറ്റിലും മുഖത്തുമായി തുരുതുരെ കുത്തി കൊലപാതകം ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. മുതുകിലും കഴുത്തിലുമായാണ് അമ്പിളിക്ക് മൂന്ന് തവണ കുത്തേറ്റത്. ഉടനെ തന്നെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കൃത്യത്തിന് ശേഷം അമ്പിളിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കലക്ഷൻ ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത് രാജേഷ് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു. പിന്നീട് കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ ബാറിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
പ്രകോപനമായത് കുടുംബവഴക്ക്
അമ്പിളിയും രാജേഷും പ്രണയിച്ച് വിവാഹിതരായവരായിരുന്നു. എന്നാൽ, ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് പലവിധത്തിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ നിരന്തരം കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും പലപ്പോഴും അത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒടുവിലുണ്ടായ വഴക്കിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകേണ്ടി വന്നതാണ് രാജേഷിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകാൻ ഇതും കാരണമായി. സംഭവസമയം രാജേഷ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
വിചാരണയും വിധിയും
ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട വിചാരണ നടപടികൾക്കൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷവും പ്രതി യാതൊരു കുറ്റബോധവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് നടപടികളെ നിർവികാരനായാണ് നേരിട്ടതെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ചേർത്തല ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രൈജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തെളിവെടുപ്പിനുശേഷം റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതി വിചാരണ കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീംകോടതിയിലും ജാമ്യഹർജികൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം തള്ളിയിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ദൃക്സാക്ഷികളെയും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും മെഡിക്കൽ തെളിവുകളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. അഡീഷണൽ ഗവ. പ്ലീഡർ ആൻഡ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എസ്എ ശ്രീമോൻ പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി ഹാജരായി. സിപിഒ മാത്യു പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു.
