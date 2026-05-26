കട്ടപ്പുറത്ത് നാല് വണ്ടികൾ; ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആംബുലൻസ് സേവനം നിലച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ, ദുരിതത്തിൽ രോഗികൾ

സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകളെ സഹായിക്കാനാണ് അധികൃതർ മനഃപൂർവം ഈ വീഴ്‌ച വരുത്തുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം നാട്ടുകാർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഇടയിൽ ശക്തമാണ്.

ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 5:40 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 6:20 PM IST

ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആംബുലൻസ് സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്ന ചേർത്തല താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയിലെ ആംബുലൻസ് സർവീസുകൾ പൂർണമായും നിലച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു. ആശുപത്രിയുടെ സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാല് അത്യാധുനിക ആംബുലൻസുകളാണ് തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നത്.

ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ജനപ്രതിനിധികൾ (ETV Bharat)

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും വണ്ടാനം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും ദിനംപ്രതി നിരവധി രോഗികളെ റഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രധാന ആശുപത്രിയിൽ, ആംബുലൻസുകൾ ഇല്ലാത്തത് സാധാരണക്കാരായ രോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്കാണ് തള്ളിവിടുന്നത്.

തകരാറിലായത് ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള അത്യാധുനിക വാഹനങ്ങൾ

2022-ലുണ്ടായ അപകടങ്ങളെ തുടർന്ന് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും അതിന് മുൻപ് മറ്റ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും കട്ടപ്പുറത്തായത്. മുൻ എംപി. എ.എം. ആരീഫിൻ്റെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആംബുലൻസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വർക്ക്‌ഷോപ്പിലായിട്ട് കാലങ്ങളായെങ്കിലും ഇത് തിരികെയെത്തിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്താൽ ഓടിക്കാവുന്ന, 2038, 2040 വരെ കാലാവധിയുള്ള മികച്ച വാഹനങ്ങളാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം വഴിയിൽ കിടക്കുന്നത്.

ഡ്രൈവർമാരുണ്ട്, പക്ഷേ ഓടിക്കാൻ വണ്ടിയില്ല!

നാല് ആംബുലൻസുകൾക്കായി രണ്ട് സ്ഥിരം സർക്കാർ ഡ്രൈവർമാരും മറ്റ് രണ്ട് വണ്ടികൾക്കായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ച ഡ്രൈവർമാരും നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. ഇവർക്ക് കൃത്യമായി ശമ്പളം നൽകുമ്പോഴും രോഗികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വൈരുദ്ധ്യം. സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകാർക്ക് വൻ ലാഭമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വണ്ടികൾ നന്നാക്കാത്തതെന്ന കടുത്ത വിമർശനമാണ് നാട്ടുകാരും രോഗികളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ഉന്നയിക്കുന്നത്.

ഫണ്ട് നൽകാതെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്; പ്രതിഷേധവുമായി ജനപ്രതിനിധികൾ

ആശുപത്രി വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് തന്നെയാണ് ആംബുലൻസുകൾ കട്ടപ്പുറത്താണെന്ന വിവരം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്. വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ആരോപണം.

"സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഈ അവസ്ഥ പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. പലവട്ടം വികസന സമിതി ചർച്ച ചെയ്‌തിട്ടും ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്ത നിലപാട് ദുരൂഹമാണ്. സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള നാടകമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. തികച്ചും പ്രതിഷേധാർഹമാണ് ആംബുലൻസുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ജനങ്ങളുടെ ദുരിത ജീവിതത്തിൽ നഗരസഭയും ഗവൺമെൻ്റ് ആശുപത്രിയും സജീവമായ ഇടപ്പെടലാണ് നടത്തുന്നത്, പക്ഷേ അടിയന്തരമായി ആംബുലൻസിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പുതിയ ആംബുലൻസ് സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആംബുലൻസുകൾ നന്നാക്കിയെടുക്കുകയോ വേണം" എന്ന് ചേർത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റി 12-ാം വാർഡ് കൗൺസിലർ ഡി ജ്യോതിഷ് പറഞ്ഞു.

