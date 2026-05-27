കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ ചേർത്തല ഡിവൈഎസ്‌പി വിജിലൻസ് പിടിയിൽ

പണം വീട്ടിൽ എത്തിക്കാനായിരുന്നു ഡിവൈഎസ്‌പിയുടം നിർദേശം. വിജിലൻസിനെ കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാൾ സമീപത്തെ കുളത്തിൽ ചാടിയെങ്കിലും വിജിലൻസ് സംഘം ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

Vigilance Arrests Cherthala DYSP Anilkumar For Taking Bribe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 27, 2026 at 7:44 PM IST

ആലപ്പുഴ: കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ ചേർത്തല ഡിവൈഎസ്‌പി വിജിലൻസ് പിടിയിൽ. വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ചേർത്തല ഡിവൈഎസ്‌പി അനിൽകുമാറിനെ വിജിലൻസ് പിടികൂടിയത്. ചേർത്തല ആലുങ്കൽ ജംഗ്‌ഷന് പടിഞ്ഞാറുവശത്ത് (തൈക്കലിലെ) വാടക വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആലപ്പുഴ വിജിലൻസ് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. പണം വീട്ടിൽ എത്തിക്കാനായിരുന്നു ഡിവൈഎസ്‌പി അറിയിച്ചിരുന്നത്.

വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യപടിയായി 50,000 രൂപ വാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായത്. വിജിലൻസിനെ കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാൾ സമീപത്തെ കുളത്തിൽ ചാടിയെങ്കിലും വിജിലൻസ് സംഘം ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ടി അനിൽകുമാർ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന് മുന്നേയാണ് ചേർത്തലയിൽ ഡിവൈഎസ്‌പി ആയി ചുമതലയേറ്റത്. ഡിവൈഎസ്‌പി ബെന്നി, ഇൻസ്പെക്‌ടർമാരായ ഷൈജു ഇബ്രാഹിം, പ്രശാന്ത് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഡിവൈഎസ്‌പിയെ പിടികൂടിയത്.
സംഭവം അറിഞ്ഞ നിരവധി പേർ സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടി. ഇയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെ മുതൽ കൈക്കൂലി ആരോപണങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു.

