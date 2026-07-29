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പിതാവിൻ്റെ ഓർമയ്‌ക്കായി നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ്; 60,000 പേർക്ക് കാഴ്‌ച്ചയുടെ വെളിച്ചം പകർന്ന് മകൻ

നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തുടർച്ചയായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പിലൂടെ ഇതിനോടകം അറുപതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് പുതിയ കാഴ്‌ച്ച ലഭിച്ചു.

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പിതാവിൻ്റെ ഓർമയിൽ 40 വർഷമായി സേവനം; 60,000 പേർക്ക് കാഴ്‌ച്ചയുടെ വെളിച്ചം പകർന്ന മകൻ്റെ സേവനം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 3:16 PM IST

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ആലപ്പുഴ: കാഴ്‌ചയില്ലാതായാൽ മനുഷ്യന് എന്ത് സംഭവിക്കും... അന്നുവരെയുണ്ടായിരുന്ന നിറങ്ങളെല്ലാം പെട്ടന്ന് അന്ധകാരമായിതീരും. ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്‌ച്ച എന്നത് മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ്. പലരും

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. അത്തരക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം പകരാൻ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചേർത്തലയിലെ സികെ വിജയഘോഷ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നല്ല മനസ്... ആയിരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചമാവുകയാണ്. പിതാവിൻ്റെ ഓർമയ്‌ക്കായാണ് ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി 60,000 പേർക്ക് കാഴ്‌ച്ചയുടെ വെളിച്ചം പകർന്ന് നൽകാൻ സികെ വിജയഘോഷിനായിട്ടുണ്ട്.

പിതാവിൻ്റെ സ്‌മരണയെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അനശ്വരമാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാഴ്‌ച്ച യുടെ വെളിച്ചം എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണിച്ചുകുളങ്ങര ചാരങ്ങാട്ട് സികെ വിജയഘോഷ്. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തുടർച്ചയായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പിലൂടെ ഇതിനോടകം അറുപതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് പുതിയ കാഴ്‌ച്ച ലഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

പിതാവിൻ്റെ ഓർമയിൽ 40 വർഷമായി സേവനം; 60,000 പേർക്ക് കാഴ്‌ച്ചയുടെ വെളിച്ചം പകർന്ന മകൻ്റെ സേവനം (ETV Bharat)

പിതാവായ ചേർത്തലയിലെ ആദ്യകാല വ്യവസായി ചാരങ്ങാട്ട് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ്റെ സ്‌മരണാർഥമാണ് ഈ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. നിലവിൽ ചേർത്തല താലൂക്ക് മഹാസമാധി ദിനാചരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായ വിജയഘോഷ്, പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

ഓരോ മാസവും സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ്

ഓരോ മാസവും രണ്ടാം ശനിയാഴ്‌ച ചേർത്തല കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള സിവി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാളിലാണ് സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മധുര തിരുനെൽവേലി അരവിന്ദ് കണ്ണാശുപത്രിയും ചേർത്തല താലൂക്ക് മഹാസമാധി ദിനാചരണ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത്. രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ ശരാശരി നൂറോളം പേർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്താറുണ്ട്. ഇവരിൽ അൻപതോളം പേർക്ക് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയും തുടർചികിത്സയും ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ് പതിവ്.

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തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അരവിന്ദ് കണ്ണാശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടർമാരും നഴ്‌സുമാരും ആധുനിക പരിശോധനാ ഉപകരണങ്ങളുമായി പ്രത്യേക മിനി ബസിലാണ് എല്ലാ മാസവും ക്യാമ്പിനായി എത്തുന്നത്. ക്യാമ്പ് പൂർത്തിയായ ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെയും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരെയും അന്നുതന്നെ മധുരയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

ചികിത്സ മുതൽ യാത്രയും ഭക്ഷണവും സൗജന്യം

ഈ സേവന പ്രവർത്തനത്തിനായി സംഘടന പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും പിരിവ് നടത്താറില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. രോഗികളുടെ യാത്ര, ചികിത്സ, ശസ്ത്രക്രിയ, താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും ചെയർമാൻ സികെ വിജയഘോഷ് തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത്. രോഗിയോടൊപ്പം ഒരു കൂട്ടിരിപ്പുകാരനും യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ യാത്രാ ചെലവും ഭക്ഷണച്ചെലവും സംഘടന തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

ചേർത്തല കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ബസ് ഒരുക്കി എല്ലാ മാസവും അമ്പതോളം പേരെ മധുരയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 372-ാമത് നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ ഏകദേശം 60,000 പേർക്ക് കാഴ്‌ച്ച തിരികെ ലഭിച്ചതായി വിജയഘോഷ് പറഞ്ഞു. പിതാവിൻ്റെ ഓർമയ്ക്കായി ചെയ്യുന്ന കടമയെന്ന നിലയിലാണ് ഈ സേവന പ്രവർത്തനത്തെ കാണുന്നതെന്നും, കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് തുടരാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

HUMAN INTEREST STORY
CK VIJAYGHOSH
FREE EYE CAMP CHERTHALA
CV KUNJIKUTTAN MEMORIAL
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