ETV Bharat / state

ചേർത്തലയിൽ ഇടത് കോട്ട നിലനിർത്താൻ പി പ്രസാദ്... അരയും തലയും മുറുക്കി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദും അനന്തരാജും; തീരദേശത്ത് ചെങ്കൊടി പാറുമോ?

എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി പി. പ്രസാദ് രണ്ടാം തവണയും ജനവിധി തേടുകയാണ്. ഇത്തവണ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഉറച്ചാണ് യുഡിഎഫും പിന്നാലെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച് എൻഡിഎയും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026 Cherthala ELECTION RESULT 2026 Cherthala CONSTITUENCY ANALYSIS KERALA ELECTION RESULT
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 7:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

യർ വ്യവസായത്തിൻ്റെയും തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ചേർത്തല... പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന മണ്ഡലം ഒന്നുകൂടി ഉട്ടിയുറപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തവണ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പി പ്രസാദ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനാണ് ചേർത്തല നിയമസഭാ മണ്ഡലം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി പി. പ്രസാദ് രണ്ടാം തവണയും ജനവിധി തേടുകയാണ്. ഇത്തവണ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഉറച്ചാണ് യുഡിഎഫും പിന്നാലെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച് എൻഡിഎയും രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 103ആം നമ്പർ മണ്ഡലമായ ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ചേർത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ചേർത്തല തെക്ക്, കടക്കരപ്പള്ളി, കഞ്ഞിക്കുഴി, മുഹമ്മ, പട്ടണക്കാട്, തണ്ണീർമുക്കം, വയലാർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മണ്ഡലം. കയർ യൂണിറ്റുകളിലെയും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും തൊഴിൽ സുരക്ഷയും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവുമാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഈഴവ സമുദായത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്കും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026 Cherthala ELECTION RESULT 2026 Cherthala CONSTITUENCY ANALYSIS KERALA ELECTION RESULT
Representative Image (ETV Bharat)

ഇത്തവണയും സിറ്റിങ് എംഎൽഎയും കൃഷിമന്ത്രിയുമായ പി പ്രസാദ് വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തൊഴിലാളികളുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധവും മുന്നിൽകണ്ട് തന്നെയാണ്. മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കെആർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെയാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും തീരദേശ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് കരുതുന്നത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി അഡ്വ. ടിപി അനന്തരാജാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ടോമി എലാച്ചേരിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കി ആം ആദ്‌മിയും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിയമസഭയ്ക്കും മുന്നേ തുടങ്ങിയ ഗൗരിയമ്മയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചരിത്രം പറയുന്ന മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ചേർത്തല. പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരത്തിന് ശേഷം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്കെത്തിയ ഗൗരിയമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതും മാറ്റിനിർത്തിയതും ചേർത്തലയായിരുന്നു.

ചേർത്തലയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

2011ൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇതിഹാസം കെആർ ഗൗരിയമ്മയുടെ പരാജയം കണ്ട മണ്ഡലംകൂടിയാണ് ചേർത്തല. 1,90,806 വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്ന 2011-ൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പി. തിലോത്തമനാണ് ഗൗരിയമ്മയ്‌ക്കെതിരായി 86,193 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചത്. കെആർ ഗൗരിയമ്മ 67,878 വോട്ടുകളും നേടി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ പികെ ബിനോയ് 5,933 വോട്ടുകളും നേടിയിരുന്നു.

2016ൽ കേരളം കണ്ടത് തിലോത്തമൻ്റെ ഹാട്രിക് വിജയമാണ്. 2,04,830 വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്ന 2016-ൽ പി. തിലോത്തമൻ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയം നേടി. 81,197 വോട്ടുകൾ അദ്ദേഹം നേടിയപ്പോൾ യുഡിഎഫിൻ്റെ എസ് ശരത്തിന് 74,001 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. എൻഡിഎയ്ക്കായി മത്സരിച്ച പിഎസ് രാജീവ് 19,614 വോട്ടുകൾ നേടി.

2021ൽ പ്രസാദിലൂടെ ചേർത്തല ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു. 2,13,276 രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്ന 2021-ൽ സിപിഐ നേതാവ് പി. പ്രസാദ് 83,702 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. എസ് ശരത്തിന് 77,554 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. 6,148 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് പി പ്രസാദ് നേടിയത്. ബിഡിജെഎസ് സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. പിഎസ് ജ്യോതിസ് 14,562 വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി.

Also Read: ഹരിപ്പാട് ഇത്തവണ ചെന്നിത്തലയെ തുണയ്‌ക്കുമോ..? സാധ്യതകള്‍ ഇങ്ങനെ...

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026
CHERTHALA ELECTION RESULT 2026
CHERTHALA CONSTITUENCY ANALYSIS
KERALA ELECTION RESULT
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.