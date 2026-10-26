ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടം: ജെജെ ബോർഡിൻ്റെ ജാമ്യത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകും; അന്വേഷണം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്
അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കും
Published : October 26, 2026 at 1:42 PM IST
എറണാകുളം: ചേരാനല്ലൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാൾ ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ. കേസിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനായി അന്വേഷണം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കും. കേസിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാധാരണ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭ്യമായതോടെയാണ് കേസിൽ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കൽ, അശ്രദ്ധമൂലം മരണം സംഭവിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ആദ്യം ചുമത്തിയിരുന്നത്.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വച്ചുപോലും വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് കമ്മീഷണർ ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കും അവരെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഭവമാണുണ്ടായത്. നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ശക്തമായി തുടരുമെന്നും കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരനായ ജയ ബാലകൃഷ്ണനെ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ പതിനേഴു വയസുകാരനായ മകൻ അമിത വേഗതയിലോടിച്ച കാറിടിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജയ ബാലകൃഷ്ണൻ സംഭവ സ്ഥലത്തു വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചേരനെല്ലൂർ പൊലീസ് ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ മാത്രം ചുമത്തുകയും പ്രതിക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വിവാദമാവുകയും നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് പ്രതിയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ജുവനൈല് ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും മജിസ്ട്രേറ്റ് ജാമ്യം നൽകുകയായിരുന്നു. ഉന്നത സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ഇതോടെ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചു. വാഹന ഉടമയായ ജഡ്ജിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടലില് വാഹന ഉടമയായ ഇരിങ്ങാലക്കുട എം.എ.സി.ടി അഡീഷണൽ ജഡ്ജി റിനോ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിനോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടിയതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കുകയായിരുന്നു.
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