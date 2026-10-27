ചേരാനെല്ലൂര് അപകട മരണം; എഫ്ഐആറിൽ വീഴ്ച, നാല് പൊലീസുകാര്ക്ക് സസ്പെൻഷന്
സിഐ ശ്യാംകുമാർ, എസ്എച്ച്ഒ വിശ്വജിത്ത്, എഎസ്ഐ മനോജ്, സിപിഒ അരുൺ ജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്
Published : October 27, 2026 at 5:19 PM IST
എറണാകുളം: ചേരാനെല്ലൂരിൽ പതിനേഴുവയസ്സുകാരൻ ഓടിച്ച ബെൻസ് കാറിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി. ചേരാനെല്ലൂർ സ്റ്റേഷനിലെ നാല് പൊലീസുകാരെയാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
സിഐ ശ്യാംകുമാർ, എസ്എച്ച്ഒ വിശ്വജിത്ത്, എഎസ്ഐ മനോജ്, സിപിഒ അരുൺ ജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്. എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയിലാണ് നപടിയെടുത്തത്. അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയുടെ പതിനേഴ് വയസുള്ള മകൻ ഇരു ചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരനായ ജയ ബാലകൃഷ്ണനെ കാറിടിച്ച് മരണം സംഭവിച്ച കേസിൽ, പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതായി നാട്ടുകാരും കുടുംബവും വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈയൊരു അപകടമരണം വലിയ വിവാദമായതോടെയാണ് എഡിജിപി പി. വിജയൻ നേരിട്ടെത്തി പൊലീസുകാരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കുടുംബം ഉന്നയിച്ച ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുമെന്ന് എഡിജിപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നാല് പൊലീസുകാരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മരിച്ച ജയ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കുടുംബം നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും മറ്റ് രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
അന്വേഷണത്തിന് കാലതാമസമുണ്ടാകില്ലെന്നും കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ടും നടപടിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും എഡിജിപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം ജഡ്ജിക്കെതിരായ നടപടി തൻ്റെമാത്രം കൈയിലുള്ളതല്ലെന്നും കോടതിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കോടതി അനുമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിയമ പരിശോധന നടന്നുവരികയാണ്
കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്താൻ എഡിജിപി എത്തിയത്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രത്യേക സംഘം പരിശോധിക്കുമെന്നും എഡിജിപി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് എറണാകുളം കണ്ടയയിനർ റോഡില് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവമുണ്ടായത്. പതിനേഴുകാരൻ അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാർ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരനായ
ജയബാലകൃഷ്ണനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അപകട ശേഷം ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പതിനേഴുകാരനെ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിയെ വീണ്ടും പിടി കൂടുകയും മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. എന്നാൽ അവിടെനിന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ പിതാവ് ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനും പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചതെന്ന കടുത്ത വിമർശനമാണ് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഉന്നയിക്കുന്നത്.
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