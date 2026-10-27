ചേരാനല്ലൂര് വാഹനാപകടം: പ്രതിയുടെ പിതാവായ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടികൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു
ജഡ്ജിയുടെ പെരുമാറ്റവും ഇടപെടലുകളും ജുഡീഷ്യറിക്ക് വലിയ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തൃശൂർ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി
Published : October 27, 2026 at 11:38 AM IST
എറണാകുളം: ചേരാനല്ലൂരിൽ പതിനേഴുകാരൻ ഓടിച്ച ആഡംബര കാർ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ, പ്രതിയുടെ പിതാവായ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടികൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. ജഡ്ജിയുടെ പെരുമാറ്റവും ഇടപെടലുകളും ജുഡീഷ്യറിക്ക് വലിയ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തൃശൂർ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി. ഹൈക്കോടതി ഭരണനിർവഹണ സമിതി (അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി) ഈ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളില്ലാതെ, ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെ ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതും ജഡ്ജിക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാർ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം നിലനിൽക്കെയാണ് ഈ ലംഘനം. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പൊലീസ് സംഘം ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി പ്രതിയായ പതിനേഴുകാരനെയും അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. താൻ അറിയാതെയാണ് മകൻ കാറെടുത്തതെന്ന് ജഡ്ജിയും, യൂട്യൂബ് നോക്കിയാണ് കാറോടിക്കാൻ പഠിച്ചതെന്നും അതിയായ ആഗ്രഹത്താൽ അച്ഛനറിയാതെ കാർ ഓടിച്ചതാണെന്നും പതിനേഴുകാരനും മൊഴി നൽകി.
എന്നാൽ ഈ മൊഴികൾ പൊലീസ് പൂർണമായി വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ, പ്രതിയായ പതിനേഴുകാരന് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് (JJB) ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ പൊലീസ് സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയത് കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്നും അതിനാൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ ആവശ്യം.
അപകടമുണ്ടാക്കിയ ബെൻസ് കാറിൻ്റെ ഉടമയായ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധ സമരം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനരോഷവും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി പി. വിജയൻ ചേരാനല്ലൂർ പൊലിസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടെത്തി. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. തെറ്റ് ചെയ്തത് ആരായാലും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് എഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ
ബന്ധുക്കളുമായി എഡിജിപി ചർച്ചകൾ നടത്തിയേക്കും.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ എറണാകുളം കണ്ടയിനർ റോഡിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവമുണ്ടായത്. പതിനേഴുകാരൻ അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാർ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരനായ ജയബാലകൃഷ്ണനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അപകട ശേഷം ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പതിനേഴുകാരനെ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിയെ വീണ്ടും പിടികൂടുകയും മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്.
എന്നാൽ അവിടെനിന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ പിതാവ് ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനും പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചതെന്ന കടുത്ത വിമർശനമാണ് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഉന്നയിക്കുന്നത്.
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