ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടം: 17കാരന് ജാമ്യം; പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വൻ പ്രതിഷേധം
അമിതവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തിയ ബെൻസ് കാർ 55കാരനായ ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ വാഹനത്തിൽ അതിദാരുണമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.
Published : October 26, 2026 at 6:22 AM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി ചേരാനല്ലൂരിൽ അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ കാറിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വാഹനമോടിച്ച 17കാരന് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മകനായ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. വാഹന ഉടമയായ ജഡ്ജിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം ഉണ്ടായത്. അമിതവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തിയ ബെൻസ് കാർ 55കാരനായ ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ വാഹനത്തിൽ അതിദാരുണമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന 17കാരനെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
രാത്രിയോടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. ഉന്നത സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ഇതോടെ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചു.
സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം
പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതറിഞ്ഞ് രാത്രി 8 മണിയോടെയാണ് മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും വിവിധ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളും ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം അർധരാത്രി 12 മണി കഴിഞ്ഞും നീണ്ടുനിന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ മനഃപൂർവമുള്ള നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുക്കണമെന്നും, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്ക് വാഹനം നൽകിയ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പിരിഞ്ഞുപോയത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നിയമനടപടികൾ കർശനം
തുടക്കത്തിൽ ലഘുവായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയെങ്കിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പൊലീസ് നടപടികൾ കർശനമാക്കി. കാർ മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാഹന ഉടമയായ ജഡ്ജിക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജുഡീഷ്യൽ പദവിയിലുള്ള ഒരാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശം ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായുള്ള നിയമോപദേശം തേടാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.
നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ വാഹന ഉടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ പ്രതിക്കെതിരെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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