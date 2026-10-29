ചേരാനെല്ലൂർ ബെൻസ് കാർ അപകടം: പ്രതിയുടെ പിതാവ് ജില്ലാ ജഡ്ജിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു
ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഈ കേസിൽ പ്രതിയായ ജഡ്ജി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എറണാകുളം പൊലീസ് ക്ലബിൽ ഹാജരായത്.
Published : October 29, 2026 at 2:14 PM IST
എറണാകുളം: ചേരാനെല്ലൂരിൽ പതിനേഴുവയസുകാരൻ ഓടിച്ച ബെൻസ് കാറിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയുടെ പിതാവായ ജില്ലാ ജഡ്ജിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഈ കേസിൽ പ്രതിയായ ജഡ്ജി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എറണാകുളം പൊലീസ് ക്ലബിൽ ഹാജരായത്. ഇന്നലെ നാല് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും ഹാജരാകണമെന്ന് നോട്ടീസ് നൽകി വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം ഈ കേസിൽ പ്രതിയായ ജഡ്ജിക്ക് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുകയും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈയൊരു സാഹചരത്തിൽ ജഡ്ജിയുടെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കടക്കാനാകില്ല.
ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയതിനെതിരെ വിമർശനവുമായി മരണപ്പെട്ട ജയബാലകൃഷണൻ്റെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തി. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും തീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജഡ്ജി ഈ കേസിൽ നിന്നും ഊരിപ്പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘം ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ജഡ്ജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ആറു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
ഇവിടെ നിന്നും ആഡംബര ബൈക്കും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിന്നു.
ഈ കേസിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടപടിയെടുക്കുകയും, സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചേരനെല്ലൂർ സ്റ്റേഷനിലെ നാല് പൊലീസുകാരെയാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തത്.
സിഐ ശ്യാംകുമാർ, എസ്എച്ച്ഒ വിശ്വജിത്ത്, എഎസ്ഐ മനോജ്, സിപിഒ അരുൺ ജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തത്.അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയുടെ പതിനേഴ് വയസുള്ള മകൻ ഇരു ചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരനായ ജയ ബാലകൃഷ്ണനെ കാറിടിച്ച് കൊന്ന കേസിൽ, പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതായി നാട്ടുകാരും കുടുംബവും വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയ വിവാദമായതോടെ എഡിജിപി പി വിജയൻ നേരിട്ടെത്തി പൊലീസുകാരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കുടുംബം ഉന്നയിച്ച ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുമെന്ന് എഡിജിപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നാല് പൊലീസുകാരെ സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ എറണാകുളം കണ്ടയയിനർ റോഡിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവമുണ്ടായത്. പതിനേഴുകാരൻ അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാർ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരനായ ജയബാലകൃഷ്ണനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
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സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അപകട ശേഷം ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പതിനേഴുകാരനെ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിയെ വീണ്ടും പിടി കൂടുകയും മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയതും. എന്നാൽ അവിടെനിന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ പിതാവ് ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനും പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചതെന്ന കടുത്ത വിമർശനമാണ് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഉന്നയിക്കുന്നത്.
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