അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൻ ഓടിച്ച കാറിടിച്ചു; ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികന് മരിച്ചു
കൊച്ചിയിൽ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൻ ഓടിച്ച ബെൻസ് കാറിടിച്ച് ഒരാള് മരിച്ചു. ഡ്രൈവര്ക്ക് മനപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് കേസെടുത്തു.
Published : October 25, 2026 at 11:19 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 11:35 AM IST
എറണാകുളം: അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനോടിച്ച കാറിടിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരന് ദാരുണാന്ത്യം. മാഞ്ഞാലി സ്വദേശി ജയബാലകൃഷ്ണനാണ് (55) മരിച്ചത്. കൊച്ചി ചേരാനല്ലൂർ കണ്ടെയ്നർ റോഡിലായിരുന്നു അപകടം. വാഹനമോടിച്ച പതിനേഴ്കാരനെയും കാറും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാൾ ഓടിച്ച ബെൻസ് കാർ ജഡ്ജിയുടെ പേരിലുള്ളതാണ്.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം. തട്ടുകടയിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പുലർച്ചെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ജയപാലകൃഷ്ണൻ. അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ കാർ ജയപാലകൃഷ്ണൻ ഓടിച്ച സ്കൂട്ടറിന് പിന്നിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. കൂട്ടിയിടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ സ്കൂട്ടർ പൂർണമായും തകരുകയും ജയപാലകൃഷ്ണൻ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു. സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. സ്കൂട്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ റോഡിൽ മീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തേക്ക് ചിതറിത്തെറിച്ചു.
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സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിന് കാരണമായ ആഡംബര കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പതിനേഴുകാരനാണ് എന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടി ഒരു അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയുടെ മകനാണ് എന്ന് ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
17 കാരനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ബിഎന്എസ് 281,106 (1) വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യക്കാണ് കേസ്. അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കൽ, അശ്രദ്ധമൂലം മരണം സംഭവിക്കൽ എന്നിവയാണ് ഡ്രൈവറിനെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങള്. ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഈ കുട്ടി നഗരത്തിലൂടെ ആഡംബര വാഹനം അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ചിരുന്നത്. പ്രതി മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പുകൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ തുടർനടപടികൾക്ക് ശേഷം തീരുമാനിക്കും. മൈനർ ആയതിനാൽ ജുവനൈയിൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും. ബോർഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും തുടർ തീരുമാനം എടുക്കുക.
അടുത്തിടെ നെടുമ്പാശേരിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതം മാറും മുമ്പാണ് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു അപകടവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കണ്ടെയ്നർ റോഡുകളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അമിതവേഗതയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ വാഹനമോടിക്കലും വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ഇതിലൂടെ വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് പരിശോധനയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുതന്നെയുള്ളവർ നിയമലംഘനം നടത്തിയത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കുംക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും കാരണമാകും.
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