ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകട കേസ്: പൊലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നെന്ന് ഡിജിപി റവാദ ചന്ദ്രശേഖർ
പൊലീസിനെതിരെ ഉയർന്നുവരുന്ന വിമർശനങ്ങുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് വകുപ്പിനുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 1:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകട കേസിൽ പൊലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി കേരള പൊലീസ് മേധാവി റവാദ എ. ചന്ദ്രശേഖർ. അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെഷൻസ് ജഡ്ജിയുടെ 17 വയസുകാരനായ മകൻ ഓടിച്ച മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കാർ ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വകുപ്പ് വിട്ടുപോയതാണ് ഏക പ്രശ്നമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടത്തിന് പിന്നാലെ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഉദ്യോസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭാ സമ്മേളത്തിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചകളെത്തുടർന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഐജി കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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യഥാർഥത്തിൽ സംഭവം പരിശോധിച്ചാൽ പൊലീസ് ശക്തമായ നടപടികൾ തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ഒരു കുറ്റ കൃത്യം എഫ്ഐആറിൽ ചേർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു അവ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണയായി ഏതൊരു കേസിലും ആദ്യം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുമാണ് പതിവെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, പൊലീസിനെതിരെ ഉയർന്നുവരുന്ന വിമർശനങ്ങുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് വകുപ്പിനുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. പൊലീസിനോടുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ നവംബർ 3 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊലീസ് ക്രൈം കോൺഫറൻസിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചു.
ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും കേസും
കഴിഞ്ഞ മാസം ഒക്ടോബർ 25 നാണ് മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കാർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് 55 കാരനായ ജയബാലകൃഷ്ണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വാഹനം ഓടിച്ച 17 കാരനായ പ്രതിക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് തന്നെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി ഇരയുടെ കുടുംബം ആരോപിക്കുകയും പൊലീസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയെയും അനാസ്ഥയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തുടർന്ന് കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എന്നാൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയുടെ പിതാവായ ജഡ്ജിയെയും കേസിൽ പ്രതിയാക്കി. എന്നാൽ ജഡ്ജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി.
യൂട്യൂബറെ ആക്രമിച്ച സംഭവം
ജൂലൈയിൽ അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സംഘം ഒരു യൂട്യൂബറെ ആക്രമിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിലും ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിച്ചു. പൊലീസ് ഈ വിഷയം പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും യൂട്യൂബറിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീന ദേവി കുഞ്ഞമ്മ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ വച്ച് തർക്കിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആർക്കും ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. വിഷയം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പത്തനംതിട്ട എസ്പിയോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജനപ്രതിനിധികൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കും. കേരള പൊലീസിൻ്റെ 70-ാം രൂപീകരണ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എസ്എപി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പരേഡിൽ ചന്ദ്രശേഖർ പങ്കെടുത്തു. മികച്ച സേവനത്തിനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊലീസ് മെഡലുകൾ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം 281 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമ്മാനിച്ചു.
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