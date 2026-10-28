ചേരാനല്ലൂര് അപകടം; കാറുടമയായ ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടില് റെയ്ഡ്, 7 മണിക്കൂര് നീണ്ട പരിശോധന
ചേരാനല്ലൂര് അപകടത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്. പ്രതിയുടെ പിതാവായ ജഡ്ജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ പരിശോധന നടത്തി. ആഡംബര ബൈക്കും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.
Published : October 28, 2026 at 7:39 AM IST
എറണാകുളം: ചേരാനല്ലൂരിൽ പതിനേഴ് വയസുകാരൻ ഓടിച്ച ബെൻസ് കാറിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയുടെ പിതാവായ ജഡ്ജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ പരിശോധന നടത്തി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്. ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘം ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ജഡ്ജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയത്. ആറ് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട പരിശോധന ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അവസാനിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്നും ആഡംബര ബൈക്കും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഫ്ലാറ്റിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്റെ മൊഴിയുൾപ്പടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ സംഘത്തിനോട് മകൻ കാറോടിച്ചത് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പിതാവായ ജഡ്ജി മൊഴി നൽകിയത്. ഇത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ വസ്തുത കണ്ടെത്താനുളള നീക്കവുമായി പൊലീസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതേസമയം ആരോപണ വിധേയനായ ജഡ്ജിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബം ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും.
ജഡ്ജിക്കെതിരായ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടും നിലവിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ഈ കേസിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. ചേരാനല്ലൂർ സ്റ്റേഷനിലെ നാല് പൊലീസുകാരെയാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്. സിഐ ശ്യാംകുമാർ, എസ്എച്ച്ഒ വിശ്വജിത്ത്, എഎസ് ഐ മനോജ്, സിപിഒ അരുൺ ജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയിലാണ് നപടിയെടുത്തത്. അഡിഷണൽ ജഡ്ജിയുടെ പതിനേഴ് വയസുള്ള മകൻ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരനായ ജയബാലകൃഷ്ണനെ കാറിടിച്ച് മരണം സംഭവിച്ച കേസിൽ, പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതായി നാട്ടുകാരും കുടുംബവും വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയ വിവാദമായതോടെയാണ് എഡിജിപി പി.വിജയൻ നേരിട്ടെത്തി പൊലീസുകാരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കുടുംബം ഉന്നയിച്ച ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുമെന്ന് എഡിജിപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 4 പൊലീസുകാരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്. ചൊവാഴ്ച നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കുടുംബം നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും മറ്റ് രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിന് കാലതാമസമുണ്ടാകില്ലെന്നും കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ടും നടപടിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും എഡിജിപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം ജഡ്ജിക്കെതിരായ നടപടി തന്റെ മാത്രം കൈയിലുള്ളതല്ലെന്നും കോടതിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹൈക്കോടതി അനുമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിയമ പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്താൻ എത്തിയത്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രത്യേക സംഘം പരിശോധിക്കുമെന്നും എഡിജിപി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ എറണാകുളം കണ്ടെയ്നർ റോഡിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവമുണ്ടായത്.
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പതിനേഴുകാരൻ അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാർ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരനായ
ജയബാലകൃഷ്ണനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അപകട ശേഷം ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പതിനേഴുകാരനെ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു.
ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിയെ വീണ്ടും പിടികൂടുകയും മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ പിതാവ് ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന അഡിഷണൽ ജഡ്ജിയായതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനും പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചതെന്ന കടുത്ത വിമർശനമാണ് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഉന്നയിക്കുന്നത്.
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