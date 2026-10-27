ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടം: പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
അപകടം നടന്ന ദിവസം തന്നെ കേസെടുത്ത് ജഡ്ജിയുടെ മകനെ ജുവനൈൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി അന്നുതന്നെ ജാമ്യം നേടി
Published : October 27, 2026 at 12:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ജയ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ചിതയടങ്ങും മുൻപ് പ്രതിക്ക് കോടതി ജാമ്യം നൽകാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് എസി മൊയ്തീൻ അനുമതി തേടിയ അടിയന്തര നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ചെന്നിത്തല. നിയമസഭയുടെ പരിരക്ഷയോടെയാണ് കോടതി നടപടിക്കെതിരെ താൻ വിമർശനമുന്നയിക്കുന്നതെന്ന ആമുഖത്തോടെയായിരുന്നു ചെന്നിത്തല കോടതിയെ കടന്നാക്രമിച്ചത്.
അപകടം നടന്ന ദിവസം തന്നെ കേസെടുത്ത് ജഡ്ജിയുടെ മകനെ ജുവനൈൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി അന്നുതന്നെ ജാമ്യം നേടി. ഒരാളിനെ ഇടിച്ചു കൊന്ന പ്രതിക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും ജാമ്യം നൽകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഈ നടപടിയെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ താൻ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. പിന്നീട് കൂടുതൽ ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മേൽക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടും ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ കോടതി തയാറായില്ലെന്നത് ഖേദകരമാണ്.
അപകടം നടന്ന ഉടൻ കേസിലെ പ്രതിയുടെ പിതാവായ ജഡ്ജി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ജയ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകളോട് കയർത്തു സംസാരിക്കുകയാണ്. കാരണമില്ലാതെ ജഡ്ജി കോടതിയിൽ പോയത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ്. ജഡ്ജിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജഡ്ജിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ല. എന്നാൽ അപകടത്തിൽ പെട്ട വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമ ജഡ്ജിയായതിനാൽ ജഡ്ജിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാറെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്ക് സഹായകമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടെത്താൻ ക്രമസമാധാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന എഡിജിപിയോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും രണ്ട് നീതി ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടാകില്ല.
അപകടം നടന്ന ദിവസം താൻ ഉറക്കമിളച്ചിരുന്നാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. കേസിൽ കർശന വകുപ്പുകൾ ചേർക്കാൻ അന്നു തന്നെ ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകി. ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് മടിയില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ നീതിയും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. തെറ്റ് പറ്റിയാൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് ഒരു മടിയുമില്ല. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിന് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു സർക്കാരിന് സാധ്യമായതെല്ലാം സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം
തട്ടുകടക്കാരനും ജഡ്ജിക്കും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് നീതിയാണെന്ന് പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തേടിയ എസി മൊയ്തീൻ ആരോപിച്ചു. പണവും സ്വാധീനവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ സ്ഥിതിയാണ്. നെടുമ്പാശേരി അപകടത്തിലും പൊലീസ് ഇടപെടൽ ഇതേതരത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഭരണപക്ഷ എംഎൽഎമാർ പങ്കെടുത്തുവെന്ന മൊയ്തീൻ്റെ പരാമർശം വൻ ബഹളത്തിനിടയാക്കി.
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എംഎൽഎമാരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭരണപക്ഷം ഒന്നടങ്കം ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നെണീറ്റു. പരാമർശം രേഖയിലുണ്ടാകില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ പൊലീസ് തയാറാകുന്നില്ലെന്നതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. പ്രശ്നം സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ തയാറാകാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.
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