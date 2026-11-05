ചേരാനല്ലൂർ അപകടക്കേസ്: ജഡ്ജിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം; സർക്കാരിനെയും പൊലീസിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി
സുഗമമായ അന്വേഷണത്തിന് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണെന്ന സർക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി പ്രതികരിച്ചത്
Published : November 5, 2026 at 1:35 PM IST
എറണാകുളം: ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടക്കേസിൽ പ്രതിയായ അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും പൊലീസിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച 14 പേജുള്ള വിശദമായ മറുപടിയിലെ പരാമർശങ്ങളെ പരിഹസിച്ച കോടതി, ജഡ്ജിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സർക്കാരിനോട് തുടർച്ചയായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. "എല്ലാ ജാമ്യാപേക്ഷകളിലും സർക്കാർ ഇതുപോലെ 14 പേജിൻ്റെ വിശദമായ മറുപടി നൽകുന്നുണ്ടോ? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പ്രത്യേക കേസാകുന്നത്? ഈ കേസിൽ മാത്രമായി സർക്കാരിന് എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേക താല്പര്യം? ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണോ? ജില്ലാ ജഡ്ജിയെ ജയിലിലടച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ജില്ലാ ജഡ്ജി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?"
സുഗമമായ അന്വേഷണത്തിന് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണെന്ന സർക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി പ്രതികരിച്ചത്. ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
പൊലീസ് ഇതിനോടകം തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം ജഡ്ജിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, അദ്ദേഹം അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, കേസിൽ കസ്റ്റഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. തുടര്ന്നാണ് അഡീഷണല് ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
കേസിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘം ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ജഡ്ജിയെ രണ്ടുതവണ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ആറു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ആഡംബര ബൈക്കും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. നേരത്തെ, കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അതേസമയം പതിനേഴുകാരനായ പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ രീതിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. കേസിൻ്റെ വാദത്തിനിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും നടപടികളിൽ ചില ഗുരുതരമായ സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച കോടതി, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സിറ്റി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസിപി മനോജിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
പ്രതിക്ക് മുൻപ് ജാമ്യം നൽകിയ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് (ജെജെ) ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി ആദ്യം ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ കോടതിയിലായിരുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ്, അന്വേഷണത്തിൽ കാണിച്ച വീഴ്ചകളിൽ പൊലീസിനെ ശക്തമായി ശാസിച്ചു.
എസിപി മനോജ് കോടതിയിൽ ഹാജരായതിനു പിന്നാലെ നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് കോടതി ഉന്നയിച്ചത്. ജില്ലയിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെട്ട അപകടക്കേസുകൾ മുൻപ് നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിന് മറുപടിയായി ഡാറ്റകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ ഈ നിലപാടിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച കോടതി, എപ്പോൾ ഡാറ്റ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചുരുങ്ങിയത് സമാനമായ ഒരു കേസിൻ്റെയെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം. സമാനമായ എഫ്ഐആറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച കോടതി, താൻ ഉന്നയിച്ചത് വെറുമൊരു 'ഫാൻസി ചോദ്യ'മല്ലെന്ന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.
കഴിഞ്ഞ മാസം 25-ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ എറണാകുളം കണ്ടെയ്നർ റോഡിലായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്. പതിനേഴുകാരൻ അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാർ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരനായ ജയബാലകൃഷ്ണനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അപകട ശേഷം ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പതിനേഴുകാരനെ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിയെ വീണ്ടും പിടികൂടി മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. എന്നാൽ അവിടെനിന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പ്രതിയുടെ പിതാവ് ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനും പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചതെന്ന കടുത്ത അമർഷവും പ്രതിഷേധവുമാണ് നാട്ടുകാരിലും ബന്ധുക്കളിലും ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.
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