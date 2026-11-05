'എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ്ഐആർ?' 17-കാരൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളി, പൊലീസിനും പ്രോസിക്യൂഷനും വിമര്ശനം
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തി കുറ്റാരോപിതനായ കേസിൽ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യാകുറ്റം ചുമത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ആരാഞ്ഞു
Published : November 5, 2026 at 4:24 PM IST
എറണാകുളം: ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടക്കേസിൽ പ്രതിയായ പതിനേഴുകാരൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസും കൊല്ലപ്പെട്ട ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബവും നൽകിയ ഹർജികൾ എറണാകുളം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസിപിയെ കോടതി നേരിട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും പൊലീസിൻ്റെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും നടപടികളിൽ കടുത്ത അമർഷവും രൂക്ഷവിമർശനവും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതരമായ ചില സംശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തി കുറ്റാരോപിതനായ കേസിൽ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യാകുറ്റം ചുമത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ആരാഞ്ഞു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിക്കെതിരെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സമാനമായ രീതിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തിയ മറ്റ് കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കാൻ കോടതി പ്രോസിക്യൂഷനോട് നിർദേശിച്ചു. തുടർന്നാണ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ച്, പ്രോസിക്യൂഷനെതിരെയും പൊലീസിനെതിരെയും അതിരൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഹർജികൾ കോടതി തള്ളിയത്.
‘‘പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണ് പ്രതി. ഇത്തരം കേസുകളിൽ പരമാവധി 7 വർഷവും അതിലേറെയും ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമം അനുസരിച്ച എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെയൊരു കുറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പട്ടം പറത്തുകയാണോ" എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ആദ്യം കേസെടുത്തശേഷം വീണ്ടും വകുപ്പുകൾ ചേർക്കുന്നു, പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തശേഷം ജാമ്യം നൽകുകയും വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിനു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഏറെ വിവാദമായ ചേരനെല്ലൂർ വാഹനാപകടക്കേസിൽ യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളുമില്ലാതെ അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയണമെന്ന് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിച്ച വേളയിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കേസിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷനെതിരെ തങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് തുറന്ന കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ അഭിഭാഷകൻ ദീർഘകാലമായി ഈ കോടതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കോടതി, തുടർന്ന് കേസിൻ്റെ വാദം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ (In-camera) കേൾക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രതിയായ പതിനേഴുകാരൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കോടതി നിർദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ കൂടി കേസിൽ പുതുതായി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ പ്രതിയായ പതിനേഴുകാരൻ്റെ പിതാവായ ജഡ്ജിക്ക് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുകയും അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ മരണപ്പെട്ട ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബം ശക്തമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജഡ്ജി കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
കേസിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘം ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ജഡ്ജിയെ രണ്ടുതവണ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ആറു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ആഡംബര ബൈക്കും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരു. നേരത്തെ, കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം 25-ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ എറണാകുളം കണ്ടെയ്നർ റോഡിലായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്. പതിനേഴുകാരൻ അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാർ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരനായ ജയബാലകൃഷ്ണനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അപകട ശേഷം ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പതിനേഴുകാരനെ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിയെ വീണ്ടും പിടികൂടി മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. എന്നാൽ അവിടെനിന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പ്രതിയുടെ പിതാവ് ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനും പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചതെന്ന കടുത്ത അമർഷവും പ്രതിഷേധവുമാണ് നാട്ടുകാരിലും ബന്ധുക്കളിലും ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.
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