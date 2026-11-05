ചേരാനല്ലൂർ അപകടക്കേസ്: പൊലീസിന് കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം; സമാന കേസുകളുടെ ഡാറ്റ ഹാജരാക്കാൻ കർശന നിർദേശം
സമാനമായ എഫ്ഐആറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച കോടതി, താൻ ഉന്നയിച്ചത് വെറുമൊരു 'ഫാൻസി ചോദ്യ'മല്ലെന്ന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി
Published : November 5, 2026 at 12:21 PM IST
എറണാകുളം: ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടക്കേസിൽ പതിനേഴുകാരനായ പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ രീതിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി. കേസിൻ്റെ വാദത്തിനിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും നടപടികളിൽ ചില ഗുരുതരമായ സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച കോടതി, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സിറ്റി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസിപി മനോജിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
പ്രതിക്ക് മുൻപ് ജാമ്യം നൽകിയ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് (ജെജെ) ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി ആദ്യം ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ കോടതിയിലായിരുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ്, അന്വേഷണത്തിൽ കാണിച്ച വീഴ്ചകളിൽ പൊലീസിനെ ശക്തമായി ശാസിച്ചു.
എസിപി മനോജ് കോടതിയിൽ ഹാജരായതിനു പിന്നാലെ നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് കോടതി ഉന്നയിച്ചത്. ജില്ലയിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെട്ട അപകടക്കേസുകൾ മുൻപ് നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിന് മറുപടിയായി ഡാറ്റകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ ഈ നിലപാടിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച കോടതി, എപ്പോൾ ഡാറ്റ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചുരുങ്ങിയത് സമാനമായ ഒരു കേസിൻ്റെയെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം. സമാനമായ എഫ്ഐആറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച കോടതി, താൻ ഉന്നയിച്ചത് വെറുമൊരു 'ഫാൻസി ചോദ്യ'മല്ലെന്ന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.
യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളുമില്ലാതെ അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയണമെന്ന് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിച്ച വേളയിൽ കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കേസിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷനെതിരെ തങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് തുറന്ന കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ അഭിഭാഷകൻ ദീർഘകാലമായി ഈ കോടതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കോടതി, തുടർന്ന് കേസിൻ്റെ വാദം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ (In-camera) കേൾക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രതിയായ പതിനേഴുകാരൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കോടതി നിർദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ കൂടി കേസിൽ പുതുതായി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ പ്രതിയായ പതിനേഴുകാരൻ്റെ പിതാവായ ജഡ്ജിക്ക് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുകയും അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ മരണപ്പെട്ട ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബം ശക്തമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജഡ്ജി കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
കേസിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘം ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ജഡ്ജിയെ രണ്ടുതവണ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ആറു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ആഡംബര ബൈക്കും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരു. നേരത്തെ, കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം 25-ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ എറണാകുളം കണ്ടെയ്നർ റോഡിലായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്. പതിനേഴുകാരൻ അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാർ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരനായ ജയബാലകൃഷ്ണനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അപകട ശേഷം ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പതിനേഴുകാരനെ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിയെ വീണ്ടും പിടികൂടി മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. എന്നാൽ അവിടെനിന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പ്രതിയുടെ പിതാവ് ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനും പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചതെന്ന കടുത്ത അമർഷവും പ്രതിഷേധവുമാണ് നാട്ടുകാരിലും ബന്ധുക്കളിലും ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.
Also Read: പാങ്ങപ്പാറയിലെ 17 കാരൻ്റെ കൊലപാതകം: കേസില് സംശയം തോന്നിയ സ്ത്രീയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്