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മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ കേസ്: ഡിസിസി മുൻ അംഗം ചേന്തി അനിൽകുമാർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

പൊലീസ് കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത് ബുധനാഴ്‌ച വൈകിട്ട് വരെ. ഫോണിലെ ശബ്‌ദസന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം

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മുഖ്യമന്ത്രിയെ തടയുന്നു , ചേന്തി അനിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2026 at 5:34 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലത്തിലെ ജയന്തി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി പൊതുമധ്യത്തിൽ അവഹേളിച്ച കേസിൽ മുൻ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അംഗം ചേന്തി അനിൽകുമാറിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് (ഒന്ന്) കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. ബുധനാഴ്‌ച വൈകിട്ട് 4.30 വരെയാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

പ്രതിയെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി ഒരു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് അനുവദിച്ചത്. കസ്റ്റഡി കാലാവധി പൂർത്തിയായി പ്രതിയെ തിരികെ ഹാജരാക്കിയ ശേഷമേ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തുടർവാദം കേൾക്കുകയുള്ളൂവെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്‌ച രാവിലെ 11 ഓടെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് റിമാൻഡിലായിരുന്ന പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.

മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട വാദം; ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റവും കേസിൽ

കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും അഭിഭാഷകർ തമ്മിൽ മണിക്കൂറോളമാണ് കോടതിയിൽ വാദം നടന്നത്. പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുന്നത് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ഭരണഘടനയുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഭാഗം കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർത്തു. എന്നാൽ, കേസിലെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനും തെളിവുശേഖരണത്തിനും കസ്റ്റഡി അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഇത് ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ട പ്രകാരം അനുവദനീയമാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ തിരിച്ചടിച്ചു.

വാദമുഖങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകീട്ട് 3.30 മുതൽ ബുധനാഴ്‌ച വൈകീട്ട് 4.30 വരെ കോടതി കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത്. ഇതിനുപുറമെ, പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് പൊലീസിന് ലഭിച്ച ശബ്‌ദസന്ദേശങ്ങൾ വിദഗ്‌ധ പരിശോധനയ്ക്കായി ആകാശവാണിക്ക് കൈമാറാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ചയായിരുന്നു കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ചെമ്പഴന്തിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം ചേന്തിയിൽ വെച്ച് തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും, വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവറോടും മുഖ്യമന്ത്രിയോടും കയർത്തുസംസാരിച്ച് ഔദ്യോഗിക യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തെന്നാണ് ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസ്. കേസിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പൊലീസ് കോടതിയിൽ അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്വീകരിച്ച മൃദുസമീപനം വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊലീസ് ഇത്തവണ കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് കടന്നത്.

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