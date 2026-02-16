ചാനലുകളിൽ അവതാരകർ പറയുന്നത് സ്പോൺസേർഡ് കണ്ടൻ്റ്; മാധ്യമ ധാർമികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
പണം വാങ്ങി സര്ക്കാരിനു വേണ്ടി നല്കുന്ന വാര്ത്തകള് സ്പോണ്സേര്ഡ് വാര്ത്ത എന്ന് എഴുതിക്കാണിക്കാന് ചാനലുകള് തയാറാകണമെന്നും കിഫ്ബി ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന ഈ പരസ്യ കാമ്പെയ്ന് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല
Published : February 16, 2026 at 3:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സര്ക്കാരില് നിന്ന് കോടികള് വാങ്ങി പ്രമുഖ അവതാരകരെ ഉപയോഗിച്ച് സര്ക്കാര് അനുകൂല പരിപാടികള് നടത്തുന്ന ചാനലുകളുടെ നടപടി മാധ്യമ ധാര്മികതയ്ക്കു വിരുദ്ധമെന്ന് മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇത്തരം വാര്ത്തകള് നല്കുമ്പോള് അത് സ്പോണ്സേര്ഡ് വാര്ത്ത എന്നെഴുതിക്കാണിക്കാന് മാധ്യമങ്ങള് തയാറാകണമെന്നും അതിന് അവര്ക്ക് ധാര്മികമായി ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് ചാനലുകളോട് അഭ്യര്ഥിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങള് മാധ്യമ എത്തിക്സ് പൂര്ണമായും വെച്ചു പുലര്ത്തുകയും സ്പോണ്സേര്ഡ് കണ്ടൻ്റുകള് സ്പോര്ണ്സേര്ഡ് എന്നു തന്നെ ജനങ്ങള്ക്കു മനസിലാകുന്ന രീതിയില് എഴുതിക്കാണിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ്. സര്ക്കാരിൻ്റെ പരസ്യജിഹ്വകളായി ചാനലുകള് ദയവ് ചെയ്ത് എഡിറ്റോറിയല് സ്പേസിനെ മാറ്റരുത്- വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മൂന്നാം പിണറായി സര്ക്കാര് എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന ഈ പരസ്യ കാമ്പെയ്ന് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണം. കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങള് കുറേക്കാലമായി കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാര്ത്താ ചാനലുകളിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അവതാരകര് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സര്ക്കാര് അനുകൂല പരിപാടികള് മുഴുവന് കിഫ്ബി പണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരസ്യ കാമ്പെയ്നുകളാണ്. ഇതിനെല്ലാം കൂടിയാണ് ഏതാണ്ട് 150 കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനതയോടു തനിക്കു പറയാനുള്ളത് ചാനലുകളില് കാണുന്ന, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അവതാരകര് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സര്ക്കാര് അനുകൂല സംഭവങ്ങള് മുഴുവന് സ്പോണ്സേര്ഡ് കണ്ടൻ്റുകളാണ്. അവ സിപിഎം സൈബറിടങ്ങളില് തയാറാക്കപ്പെട്ടതും കിഫ്ബിയുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ചാനലുകളില് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നവയുമാണ്.
രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നതിനു ശേഷം ആദ്യത്തെ മൂന്നു സാമ്പത്തിക വര്ഷം മാത്രം ഏതാണ്ട് 49 കോടി രൂപയാണ് സര്ക്കാര് പ്രചരണ പരിപാടികള്ക്കായി ചെലവഴിച്ചത്. 2024 ലെ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം മാത്രം ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കോടിയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു ശേഷമുള്ള സമയത്തും 2025-26 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെയും കണക്കുകള് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ തനിക്കു ലഭിച്ച അനൗദ്യഗിക വിവരമനുസരിച്ച് 150 കോടിയിലേറെ രൂപ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സര്ക്കാര് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞതെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
2023-24 സാമ്പത്തിക വര്ഷം സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്ക്ക് വന്തുകയാണ് കിഫ്ബി ഫണ്ടില് നിന്നും നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് എന്തിന് നല്കി എന്നു സര്ക്കാരും കിഫ്ബി ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരും വിശദീകരിക്കണം. ബി ജി തിലകന് എന്നയാള്ക്ക് 1.12 കോടിയോളവും രാധാകൃഷ്ണന് ബി എന്നയാള്ക്ക് 1.03 കോടി രൂപയും സുരേഷ് ഡി എന്നയാള്ക്ക് 1.46 കോടി രൂപയും വി വിജയകുമാര് എന്നയാള്ക്ക് 1.63 കോടി രൂപയും നല്കിയതായി കണക്കില് കാണിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ പിഎസ് വിജയകുമാറിന് 88 ലക്ഷവും രാധാകൃഷ്ണന് നായര് ആര് എന്നയാളിന് 91 ലക്ഷവും ആദര്ശ് പിഎസ് എന്നയാളിന് 41 ലക്ഷവും അന്സര് എ എന്നയാളിന് 53 ലക്ഷവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ നിരവധി സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം മുതല് 20 ലക്ഷം വരെ നല്കിയതായി കാണുന്നു. ഈ പേയ്മെന്റുകള് എന്തിനുള്ളതാണ് എന്നത് വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കിഫ്ബിക്കും സര്ക്കാരിനും ഉണ്ട്.
അച്ചടി ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ പരസ്യങ്ങള്ക്കും സ്പോണ്സേര്ഡ് കണ്ടൻ്റുകള്ക്കും പുറമേ സിഎം കോള് സെൻ്റര് എന്ന പേരില് കിഫ്ബിയില് നിന്നെടുത്ത 20 കോടി രൂപ മുടക്കി, വികസനത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാന് എന്ന പേരില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരില് ഒരു കോള് സെൻ്ററും പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സെല്ലും രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഒരു സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തെയാണ് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസിലാകുന്നത്. എന്നാല് 2018 മുതല് 2021 വരെയുള്ള കാലയളവില് ഏതാണ്ട് 102 കോടിയാണ് കിഫ്ബി ഫണ്ടില് നിന്ന് പരസ്യത്തിനായും സര്ക്കാര് പ്രചരണത്തിനായും ചെലവാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വര്ഷമായ 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്ഷം മാത്രം സര്ക്കാരിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ചെലവഴിച്ചത് ഏതാണ്ട് 75 കോടി രൂപയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി മസാല ബോണ്ടുകള് വഴി 9.5 ശതമാനം പലിശയ്ക്കെടുത്ത പണം വന്തോതില് വകമാറ്റി സര്ക്കാരിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി കിഫ്ബി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു.
കിഫ്ബിയുടെ ഫണ്ട് അനധികൃതമായി ഇത്തരത്തില് ചെലവഴിക്കാന് അനുമതി നല്കിയവര്ക്കെതിരെ വരാനിരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് അന്വേഷണം നടത്തും. ഉത്തരവാദികളായ മുഴുവന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കണ്ടെത്തി ഈ അനധികൃതമായി ചെലവഴിച്ച പണം ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. 2000-ല് പാസ്സാക്കിയ കിഫ്ബി നിയമ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ മേഖലയിലെ മുതല് മുടക്കിനും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും പശ്ചാത്തല സൗകര്യ പദ്ധതികള്ക്കുമായി മാത്രമേ കിഫ്ബി പണം ഉപയോഗിക്കാന് പാടുള്ളൂവെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
Also Read: 'പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടും മനസിലായില്ലേ?'; സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്തണം, ഗോവിന്ദനെ പരിഹസിച്ച് സതീശൻ