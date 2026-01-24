'ആ മഞ്ഞക്കുറ്റി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റുമോ?'; ഇ ശ്രീധരൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ചോദ്യവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല
ബിജെപി വോട്ടർപട്ടികയിൽ കൃത്രിമം കാട്ടുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ശശി തരൂർ പൂർണ്ണമായും പാർട്ടിക്കാരനാണെന്ന് ചെന്നിത്തല.
Published : January 24, 2026 at 3:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നാട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞക്കുറ്റികൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റുമോ എന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇ. ശ്രീധരൻ നടത്തിയ അതിവേഗ റെയിൽ പ്രഖ്യാപനത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാട് മുഴുവൻ മഞ്ഞക്കുറ്റികൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതുമൂലം ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഭൂമി വിൽക്കാനോ മറ്റ് ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്താനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതുകൊണ്ട് ഇ. ശ്രീധരനായാലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനായാലും ആ മഞ്ഞക്കുറ്റികൾ ഒന്ന് ഊരിമാറ്റി ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനങ്ങൾ അത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് സർക്കാരല്ലെന്നും ഇ. ശ്രീധരൻ തന്നെയാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിവേഗ റെയിലിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, തുക, സ്റ്റോപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കെ-റെയിലിൻ്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കെ-റെയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിവേഗ റെയിൽ തന്നെയാണ്.
ഇക്കാര്യം ഇ. ശ്രീധരൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അറിവോടെയാണോ അതോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ചാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് തനിക്കറിയില്ല. കെവി തോമസ് മാഷ് അടക്കമുള്ളവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കെവി തോമസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല. ഡിപിആർ കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പുതിയ രൂപത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ കെവി തോമസ് മാഷ് മുമ്പും കേരള ഗവൺമെൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല പരിഹസിച്ചു.
ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് റെയിലോ മറ്റ് പദ്ധതികളോ ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി രണ്ട് മാസങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പല അഭ്യാസങ്ങളും ഇനിയും കാണേണ്ടി വരും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ കൃത്രിമം
തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു ആരോപണവും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ചു. തൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്തിൽ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് 'ഫോം 7' ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള വ്യാപകമായ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വോട്ടുകൾ വെട്ടിമാറ്റാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നൽകും. വ്യാജമായി ഫോം 7 ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും വോട്ട് തടയുന്നതും അപലപനീയമാണ്. വോട്ട് പോകുന്നവർ വീണ്ടും ഹിയറിംഗിന് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ബിജെപി ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ശശി തരൂരും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും
ശശി തരൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളോടും ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. ശശി തരൂർ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അതൃപ്തി അറിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാപഞ്ചായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിച്ചു എന്ന പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് പറയട്ടെ. ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്നും ചിലത് തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശശി തരൂർ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ആളല്ല. അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാത്തത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ശശി തരൂർ തന്നെപ്പോലെയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗ്രന്ഥകാരനും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമാണെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം 100 ശതമാനവും പാർട്ടിക്കാരൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ തങ്ങളെപ്പോലെ മുഴുവൻ സമയവും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം എഴുത്തിനും പ്രസംഗങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ ശശി തരൂരിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
സാബു ജേക്കബിൻ്റെ പ്രസ്താവന
കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് സാബു എം ജേക്കബ് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചും ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപി സർക്കാരാണ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒറീസയിൽ ഒരു വൈദികനെ ആക്രമിച്ച സംഭവം അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇത് സാബു ജേക്കബ് വിചാരിച്ചാൽ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ബിജെപിയുടെ അജണ്ടയാണത്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ പോലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെപ്പോലും ഉൾപ്പെടുത്താത്ത സർക്കാരാണിതെന്നും അവിടെ നിന്ന് നീതി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോളാർ കേസും
സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന വാർത്ത ചെന്നിത്തല നിഷേധിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേര് അനാവശ്യമായി ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അത്തരം ഒരു അതൃപ്തിയുമില്ലെന്നും ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ബോധപൂർവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാർത്തകളാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
