'മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിയും കലക്കുന്നത് വർഗീയതയുടെ വിഷം'; മാറാട് ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് മുറിവിൽ മുളകുതേക്കാനെന്ന് ചെന്നിത്തല
ഭരണകൂടം വർഗീയത വളർത്തുന്നുവെന്ന് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. സിപിഎം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണമാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സമുദായ സംഘടനകളുടെ ഐക്യത്തെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു.
Published : January 19, 2026 at 10:35 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെയും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ്റെയും പ്രസംഗങ്ങളിൽ വർഗീയതയുടെ വിഷം കലർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സിപിഎം നീങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നടത്തിയത് തികച്ചും അപകടകരവും ആപൽക്കരവുമായ പ്രസംഗമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് മന്ത്രി ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചത്. മലപ്പുറത്തെയും കാസർകോട് ജില്ലകളിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം അടിസ്ഥാനമാക്കി മന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര വർഗീയമാണ്. പ്രസംഗം തിരുത്താൻ മന്ത്രി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചത്.
വർഗരാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ പുൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. മാറാട് കലാപം പോലുള്ള ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പഴയ മുറിവുകളിൽ മുളക് തേക്കുന്ന സമീപനമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളെയും വിശ്വാസികളെയും ഒന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം സമൂഹത്തിൽ മതപരമായ ഭിന്നിപ്പും വർഗീയ ചേരിതിരിവും ഉണ്ടാക്കാനാണ് സിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നത്.
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയായിരിക്കും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന എകെ ബാലൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആദ്യം ഈ പ്രസ്താവനയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ തയാറായിട്ടില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സിപിഎം ബോധപൂർവം നടത്തുന്ന ഇത്തരം വർഗീയ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ പൊതുസമൂഹം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സാമുദായിക ഐക്യം സ്വാഗതാർഹം
കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സാമുദായിക സംഘടനകളായ എൻഎസ്എസും എസ്എൻഡിപിയും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്നും അവർ തമ്മിൽ വഴക്കടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല കോൺഗ്രസ് എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. മതസംഘടനകളും സാമുദായിക സംഘടനകളും തമ്മിൽ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളും വഴക്കുകളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക, ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് എൻഎസ്എസും എസ്എൻഡിപിയും. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെയും മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെയും പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ സംഘടനകൾ ഒന്നിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെതിരെയുള്ള എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വിമർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, കോൺഗ്രസിന് എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നയമാണുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റേത്. എൻഎസ്എസ്, എസ്എൻഡിപി, ക്രൈസ്തവ സഭകൾ, മുസ്ലിം സംഘടനകൾ, കെപിഎംഎസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്.
മുൻപ് താനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും നേതൃത്വം നൽകിയ കാലത്ത് ഈ സംഘടനകൾ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വർഷങ്ങളോളം അകന്നു നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എങ്കിലും അത്തരം തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനായി ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. താൻ എന്നും വ്യക്തമായ മതേതര നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സമുദായ നേതാക്കളുമായി ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് തൻ്റേതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടം അനിവാര്യമാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:- 'ഹിന്ദു മേഖലയിൽ ബിജെപി, മുസ്ലിം മേഖലയിൽ ലീഗ്'; നിലപാടിൽ ഉറച്ച് സജി ചെറിയാൻ, സതീശന് രൂക്ഷവിമർശനം