'1977ൽ പിണറായി ജയിച്ചത് ആർഎസ്എസ് വോട്ടിൽ'; കൂത്തുപറമ്പ് ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ച് ചെന്നിത്തലയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

തൃശൂരിലെ വിജയവും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ സ്വാധീനവും സിപിഎം സഹായത്താലാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

രമേശ് ചെന്നിത്തല എറണാകുളത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 9, 2026 at 12:00 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് വളരാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊടുത്തത് സിപിഎമ്മാണെന്നും 2016 മുതൽ ഇതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവസരം നൽകുകയാണെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. നരേന്ദ്ര മോദി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദൗത്യമെന്നും ബിജെപിക്ക് കൂടുതൽ എംഎൽഎമാരെ കൂടി നൽകാനാണ് ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ 'വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുക' എന്ന തന്ത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. തൃശൂർ ലോക്‌സഭ സീറ്റിൽ സുരേഷ് ഗോപി വിജയിച്ചത് സിപിഎമ്മിൻ്റെയും ഇടതുമുന്നണിയുടെയും സഹായത്തോടെയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലും ബിജെപി സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചത് സിപിഎമ്മിൻ്റെ അഴിമതിയും ബിജെപിയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടും കാരണമാണ്. വരുംകാലങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് കുറച്ച് എംഎൽഎമാരെ കൂടി ലഭിച്ചാലേ മുഖ്യമന്ത്രി വിശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും പരസ്പരം പാലൂട്ടുന്ന ശത്രുക്കളാണെന്ന് മുൻപ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒക്കച്ചങ്ങാതിമാരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപിക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയും, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തത് ബിജെപിയും പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വർഗീയ ധ്രുവീകരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. മതപരമായി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിണറായി വിജയൻ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണെന്നും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനാണ് ഇരുവരും മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല പരിഹസിച്ചു.

ചരിത്രപരമായ ബന്ധം

സിപിഎമ്മും ആർഎസ്എസും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായുള്ള രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്നതിന് തെളിവായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ മുൻ പ്രസ്താവന ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആർഎസ്എസുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിലമ്പൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എംവി ഗോവിന്ദൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് മുൻ ബിജെപി നേതാവായിരുന്ന കെ രാമൻപിള്ള ശരിവച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ കാലത്തും സിപിഎം ബിജെപിയുടെ പിന്തുണ തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നത് ചരിത്രവസ്തുതയാണ്.

1977ലെ കൂത്തുപറമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിണറായി വിജയൻ വിജയിച്ചത് ജനസംഘത്തിൻ്റെയും ആർഎസ്എസിൻ്റെയും വോട്ട് ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന് ചെന്നിത്തല ഓർമിപ്പിച്ചു. കെജി മാരാർക്ക് വേണ്ടി സിപിഎം പ്രവർത്തകർ വോട്ട് ചെയ്തതും പാലക്കാട് ശിവദാസമേനോൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് എൽകെ അദ്വാനി എത്തിയതും മുൻകാല ബന്ധങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജനസംഘവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സിപിഎം തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി സുന്ദരയ്യ രാജി വച്ചതെന്നും ഇത്തരം കൂട്ടുകെട്ടുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

