ETV Bharat / state

13 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് വിഫലം; വിശാൽ വധക്കേസിൽ 19 പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ടു, തെളിവില്ലെന്ന് കോടതി

വിശാൽ വധക്കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ടു. തെളിവില്ലാത്തതിനാലാണ് മാവേലിക്കര കോടതിയുടെ വിധി. സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയത് കേസിൽ തിരിച്ചടിയായി.

Vishal murder case verdict Kerala Court acquits Campus Front members Chengannur political murder update Prosecution fails in Vishal case
വിശാൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ആലപ്പുഴ: ചെങ്ങന്നൂരിലെ എബിവിപി പ്രവർത്തകനായിരുന്ന വിശാൽ വധക്കേസിൽ വിചാരണ നേരിട്ട 19 പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ട് കോടതി ഉത്തരവായി. മാവേലിക്കര അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രതികളെ വെറുതെവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായിരുന്ന കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. വിശാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് വിധി വരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിചാരണ വേളയിൽ സാക്ഷികളായ എസ്എഫ്ഐ, കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ മൊഴി മാറ്റിയതോടെ ഈ കേസ് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു.

അക്രമം നവാഗതരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനിടെ

കോന്നി എൻഎസ്എസ് കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന വിശാലിന് 2012 ജൂലൈ 16നാണ് കുത്തേറ്റത്. കോളജിലെ നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്ന ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് പരിസരത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു വിശാൽ. അവിടെവച്ച് വിശാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായ ഒരു സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

പന്തളം സ്വദേശികളായ നാസിം, ഷെഫീഖ്, അൻസാർ ഫൈസൽ, ഷെഫീക്ക്, ആസിഫ് മുഹമ്മദ്, സനൂജ് എന്നിവരും ചെറിയനാട് സ്വദേശികളായ ആഷിക്ക്, നാസിം, അൽ താജ്, സഫീർ, അഫ്‌സൽ എന്നിവരും വെൺമണി സ്വദേശിയായ ഷമീർ റാവുത്തർ തുടങ്ങിയവരും ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. വിശാലിൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രണ്ടുപേരെ അതീവ ഗുരുതരമായി പ്രതികൾ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ ആരോപണമുണ്ട്.

എബിവിപി പ്രവർത്തകരായ വിഷ്ണുപ്രസാദിനും ശ്രീജിത്തിനുമുൾപ്പടെ പത്തോളം പേർക്ക് അന്ന് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അക്രമത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിശാൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ പിറ്റേദിവസം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകളും കൂറുമാറ്റവും

ആദ്യം ലോക്കൽ പൊലീസും തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചുമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. കേസിലെ ഇരുപതു പ്രതികളും നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകൾ പ്രതികൾക്കെതിരായ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കണ്ടാണ് കോടതി നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം നൽകിയാണ് പ്രതികളെ വെറുതെവിട്ടത്. കേസിൽ ആകെ 55 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് പ്രധാന സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയതാണ് വിചാരണയിൽ നിർണായകമായി മാറിയത്. പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രോസിക്യൂഷന് വീഴ്ച പറ്റിയതായാണ് വിലയിരുത്തൽ.

സംഭവസമയത്ത് കോളജ് കവാടത്തിന് മുന്നിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളോ മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളോ കൃത്യമായി ഹാജരാക്കാൻ അന്വേഷണസംഘത്തിന് സാധിച്ചില്ലെന്നതും പ്രതികൾക്ക് തുണയായി. കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും അവ പ്രതികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കൊലപാതകം, വധശ്രമം, ഗൂഢാലോചന, അന്യായമായി സംഘംചേരൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളൊന്നും തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

നിരാശയിൽ കുടുംബം; അപ്പീലിലേക്ക്

വിശാലിൻ്റെ കുടുംബം വിധിയിൽ കടുത്ത നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തി. തങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും വിധിന്യായത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായിരുന്ന കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ പ്രതികളായ കേസിൽ, രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായും ബിജെപി-എബിവിപി നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. എസ്എഫ്ഐ, കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ കൂറുമാറിയത് കൃത്യമായ ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അവരുടെ ആക്ഷേപം.

വിധി വിശാലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ തുടക്കം മുതൽ കാലതാമസം നേരിട്ടിരുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്നും വിമർശനമുയരുന്നുണ്ട്. വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ തീരുമാനം.

Also Read:- ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; 'ഡി മണി' എസ്ഐടിക്ക് മുന്നിൽ, പേരിൽ പോലും ദുരൂഹത; കേരളം തേടുന്നത് ആ ഉത്തരം

TAGGED:

VISHAL MURDER CASE VERDICT KERALA
COURT ACQUITS CAMPUS FRONT MEMBERS
CHENGANNUR POLITICAL MURDER UPDATE
PROSECUTION FAILS IN VISHAL CASE
VISHAL MURDER CASE VERDICT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.