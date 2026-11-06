എലിയോടുമലയിൽ വിരുന്നെത്തി അപൂർവ ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ; കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ചെമ്പുവാലൻ പൊന്തക്കിളി
അത്യപൂർവമായി കാണാറുള്ള കരിമാറൻ ആറ്റക്കിളിയും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലും മാത്രം കാണാറുള്ള പൊന്തക്കിളിയെയുമാണ് എലിയോട് മലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
Published : November 6, 2026 at 12:36 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളൊരുക്കി കോഴിക്കോട്ടെ എലിയോടുമല വീണ്ടും പക്ഷിനിരീക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ചെമ്പുവാലൻ പൊന്തക്കിളിയും, അത്യപൂർവമായ കരിമാറൻ ആറ്റക്കിളിയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മലനിരകളിലെ പുതിയ അതിഥികൾ.
ജില്ലയിലെ പ്രധാന ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായ കാക്കൂർ എലിയോടുമലയിലാണ് അപൂർവയിനം കിളികളും ദേശാടനപ്പക്ഷികളും ചേക്കേറുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് അത്യപൂർവമായി മാത്രം കാണാറുള്ള കരിമാറൻ ആറ്റക്കിളിയെ (ബ്ലാക്ക് ബ്രെസ്റ്റഡ് വീവർ) ഇവിടെ കണ്ടെത്തി. പക്ഷിഗവേഷകനും അധ്യാപകനുമായ ഡോ. അബ്ദുല്ല പാലേരിയാണ് ഈ പക്ഷിയെ കാമറയിൽ പകർത്തിയത്. കറുത്ത നെഞ്ചുള്ള നെയ്ത്തുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവയെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലെ നദീതടങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന വിതാനങ്ങളിലെ പുൽമേടുകളിലും കുറ്റിക്കാടുകളിലുമാണ് സാധാരണയായി കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവയെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1500 അടി ഉയരമുള്ള എലിയോടുമലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വലിയ കൗതുകമായിരിക്കുകയാണ്.
വയലുകളിലെയും പുഴയോരങ്ങളിലെയും തടാകക്കരകളിലെയും ചെറുസസ്യങ്ങളാണ് ഇവയുടെ ഇഷ്ട ആവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ. ധാന്യങ്ങളാണ് മുഖ്യാഹാരം. ആൺപക്ഷികൾ ഞാങ്ങണയും ചെളിയും ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചിട്ട കൂട് നിർമിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരാണ്. കഴിഞ്ഞമാസം കണ്ണൂരിലും കോഴിക്കോട്ടെ കോട്ടപ്പള്ളിയിലും കരിമാറൻ ആറ്റക്കിളിയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ കൂരിയാറ്റ പക്ഷിക്കൊപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ എലിയോടുമലയിൽ തിനക്കുരുവികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇവയെ കണ്ടത്. ദേശാടനപ്പക്ഷിയല്ലാത്ത കരിമാറൻ ആറ്റക്കിളി പുതിയ ആവാസങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാകാം കേരളത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് ഡോ. അബ്ദുല്ല പാലേരി പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഇത്തരം പക്ഷികളെ പുതിയ ഇടങ്ങൾ തേടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.
കൗതുകമായി ചെമ്പുവാലൻ പൊന്തക്കിളിയും
സെപ്റ്റംബർ 25നാണ് അപൂർവ ദേശാടനപ്പക്ഷിയായ ചെമ്പുവാലൻ പൊന്തക്കിളിയെ (റൂഫസ് ടെയിൽഡ് സ്ക്രബ് റോബിൻ) ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത്. പക്ഷിനിരീക്ഷകനായ മുഹമ്മദ് റാഫിയാണ് ഈ അപൂർവ പക്ഷിയെ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കേരളത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത് ആദ്യ റിപ്പോർട്ടാണെന്നതും ഈ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാണികളും മറ്റ് അകശേരുകികളും ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഈ പക്ഷി, യൂറോപ്പ്, വടക്കേ ആഫ്രിക്ക മുതൽ മധ്യേഷ്യ വരെ പ്രജനനം നടത്തുകയും ശൈത്യകാലത്ത് പൂർണമായും ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ദേശാടനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇനമാണ്.
സാധാരണയായി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷി, മുൻപ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു പക്ഷി തെക്കൻ കേരളത്തിൽ, അതും എലിയോടുമല പോലൊരു പ്രദേശത്ത് എത്തിയത് പക്ഷിനിരീക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അസാധാരണവും ആവേശകരവുമായ സംഭവമാണ്.
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സ്പോട്ടഡ് ഫ്ലൈക്യാച്ചർ, ഗ്രേറ്റർ വൈറ്റ്ത്രോട്ട്, റെഡ് ടെയിൽഡ് ഷ്രൈക്ക് തുടങ്ങിയ പക്ഷികളും സമാനമായ ദേശാടന രീതി പിന്തുടരുന്നവയാണ്. ദേശാടനക്കാലം ആരംഭിച്ചുവെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയായാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിനെ പക്ഷിനിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജാലങ്ങളും അനുകൂലമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയും ഉള്ളതിനാൽ എലിയോടുമല ദേശാടനപ്പക്ഷികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഇടത്താവളമായി മാറുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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