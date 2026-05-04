കേരളം കൈപ്പിടിയില്; മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞ് സതീശനും വേണുഗോപാലും ചെന്നിത്തലയും
Published : May 4, 2026 at 4:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് വമ്പൻ കുതിപ്പ് നടത്തിയതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൽ ചൂടുപിടിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നണിയെ നയിച്ച വി ഡി സതീശന് പുറമേ എഐസിസിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ, മുൻ പ്രതിപക്ഷനേതാവും നിലവിലെ പ്രചാരണസമിതി അധ്യക്ഷനുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളിൽ നിറയുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വലിയ ചർച്ചകൾ ചെന്നിത്തല, വേണുഗോപാൽ ക്യാമ്പുകൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ സതീശൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ അവധാനത പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
'വനവാസമല്ല' സതീശൻ്റെ 'വിസ്മയങ്ങൾ'
2021ൽ പ്രതിപക്ഷനേതാവായി സതീശൻ എത്തുമ്പോൾ ദുർബലാവസ്ഥയിലായ യുഡിഎഫും കോൺഗ്രസും നാഥനില്ലാ കളരിയായി മാറിയിരുന്നു. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ രണ്ടാം തവണയും വിജയിച്ച് കയറിയ പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാം സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ എൽഡിഎഫും സിപിഎമ്മും
സംസ്ഥാനത്ത് ആധിപത്യമുറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കൈയും അവകാശപ്പെടാനില്ലാതെ കുത്തഴിഞ്ഞ നിലയിലുള്ള യുഡിഎഫിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാക്കുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സതീശൻ ഏറ്റെടുത്തത്. തുടർന്ന് സതീശൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളാണ് മുന്നണിയെന്ന നിലയിൽ യുഡിഎഫിന് കുതിപ്പുണ്ടാക്കിയത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ നൂറു ശതമാനവും വിജയിച്ച സതീശൻ മുന്നണിയെ മിന്നും ജയത്തിലേക്കാണ് കൈ പിടിച്ചെത്തിച്ചത്. സകല ചർച്ചകൾക്കും മേലെ നൂറൂ സീറ്റിൽ വിജയിച്ച് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ച് വനവാസത്തിന് പോകുമെന്നുമുള്ള സതീശൻ്റെ ഭീഷ്മപ്രതിജ്ഞയുടെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റൊലിയായി യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയം മാറി. സതീശൻ്റെ പ്രവചനം അക്ഷരാർഥത്തിൽ യുഡിഎഫ് നിറവേറ്റിയതോടെ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഒന്നാമത് പരിഗണിക്കപ്പെടുക വി ഡി സതീശനാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
നീക്കങ്ങളുമായി കെ സി വേണുഗോപാലും
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ പറിച്ചു നടപ്പെട്ട നേതാവും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെൻ്റംഗവുമായ വേണുഗോപാൽ എഐസിസിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയരുമ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വേണുഗോപാലിൻ്റെ പേര് ഉയർന്ന് വന്നിരുന്നു. സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനമേറ്റെടുത്തത് മുതൽ പാർട്ടിക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ വേണുഗോപൽ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പ് വാദിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചിന്തൻ ശിബിരങ്ങളിലടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്ന വേണുഗോപാൽ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും സജീവമായിരുന്നു. പാർലമെൻ്റിലെ പബ്ലിക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തെ സീനിയർ നേതാവെന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമ്രന്തി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന വാദമാണ് ഉയരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ലീഗ് അടക്കമുള്ള യുഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷികളിലെ നേതാക്കളുമായി അനൗദ്യോഗിക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര പ്രതികരണമുണ്ടാവാതിരുന്നതോടെ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കുമ്പോൾ കേരളമൊഴിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തവണയും പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കാനാവാത്തത് വേണുഗോപലിന് വെല്ലുവിളിയായേക്കും. ഇതിന് പുറമേ എംപിമാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന ഹൈക്കമാന്ഡ് തീരുമാനവുംവേണുഗോപാലിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.
രണ്ടാമങ്കത്തിന് ചെന്നിത്തലയും
2016ൽ പ്രതിപക്ഷനേതാവായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് 2021ൽ യുഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കാനായിരുന്നില്ല. സിപിഎമ്മിന് തുടർഭരണം സമ്മാനിച്ചുവെന്ന പഴി കേട്ട ചെന്നിത്തലയെ മുൻമുഖ്യമ്രന്തി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ എതിർപ്പ് കൂടി മറികടന്നാണ് അന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതൃതസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത്. ഭൂരിപക്ഷം എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയത് രാഷ്ട്രീയ ധർമികതയല്ലെന്ന വാദമാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ ക്യാമ്പ് ഉയർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തവണയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ ചെന്നിത്തലയെപ്പറ്റിയുള്ള ഫോക്കസ് ഫീച്ചർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിവാദമുയർന്നിരുന്നു. ഫീച്ചർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കെപിസിസി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ ഹരിപ്പാട്ട് നിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് അവസരം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും പാർട്ടിയിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.