മകനെയും കുടുംബത്തെയും തീകൊളുത്തി കൊന്ന സംഭവം; പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷയും പിഴയും ശിക്ഷ

സംഭവ സ്ഥലത്ത് രക്ഷിക്കാനെത്തിയ അയൽവാസിയായ രാഹുലിൻ്റെ മൊഴിയാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read
ഇടുക്കി: പ്രമാദമായ ചീനിക്കുഴി കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതി ഹമീദിന് വധശിക്ഷ. മകനെയും മരുമകളെയും രണ്ട് പെൺമക്കളെയും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ചുട്ടുകൊന്ന കേസിലാണ് വിധി. വധശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ ആറ് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും അടയ്‌ക്കണം. തൊടുപുഴ അഡിഷണൽ സെഷൻസ് കോടിതിയുടേതാണ് വിധി.

മനുഷ്യമനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ക്രൂരകൊലപാതകം നടത്തിയ പ്രതി ഹമീദിന് വധശിക്ഷയും ആറ് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. പ്രതിയുടെ പ്രായം കണക്കാക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി അത് തള്ളി. പഴുതടച്ച പൊലീസ് അന്വേഷണവും തെളിവുകൾ കൃത്യതയോടെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചതും വധശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് രക്ഷിക്കാനെത്തിയ അയൽവാസിയായ രാഹുലിൻ്റെ മൊഴിയാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്. വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചപ്പോള്‍ പ്രതി ഹമീദ് പെട്രോൾ നിറച്ച രണ്ട് കുപ്പികൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് എറിഞ്ഞുവെന്നാണ് മൊഴി. 73 സാക്ഷികളെയാണ് കോടതിയിൽ വിസ്‌തരിച്ചത്.

2022 മാർച്ച് 19നായിരുന്നു അരുംകൊല. സ്വത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള തർക്കവും ഭക്ഷണത്തിന് കറിവിളമ്പുന്നത് സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളും തുടർന്നുണ്ടായ വൈരാഗ്യവുമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഹമീദിൻ്റെ മകനായ ഫൈസൽ മുഹമ്മദ്, ഭാര്യ ഷിബ, മക്കളായ 16 വയസുകാരി മെഹറിൻ, 11 വയസുകാരി അസ്‌ന എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിധിക്കെതിരെ പ്രതിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

കേസിൻ്റെ നാള്‍വഴികള്‍: 2022 മാർച്ച് 18ന് അർധരാത്രിയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അരുംകൊല നടന്നത്. ചീനിക്കുഴി സിറ്റിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ആലിയക്കുന്നേൽ വീട്ടിലെ കിടപ്പ് മുറിയുടെ വാതിൽ പുറത്ത് നിന്നും പൂട്ടിയ ശേഷം ജനാല വഴി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

സ്വത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള തർക്കവും ഭക്ഷണത്തിന് കറിവിളമ്പുന്നതും സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളും തുടർന്നുണ്ടായ വൈരാഗ്യവുമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് . പ്രതി ഫൈസലിനെയും കുടുംബത്തെയും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സംഭവ ദിവസം രാത്രി മകനും ഭാര്യയും കൊച്ചു മക്കളും കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന മുറിയുടെ വാതിൽ പ്രതി പുറത്തു നിന്നും പൂട്ടിയിരുന്നു. ശേഷമാണ് പെട്രോൾ നിറച്ച കുപ്പികൾ റൂമിലേക്ക് എറിഞ്ഞത്. ബാത്റൂമിലേൽ നിന്ന് പോലും വെള്ളം കിട്ടരുതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് അടക്കം പ്രതി കാലിയാക്കിയിരുന്നു.

തീ ആളിപ്പടർന്നതിനെ തുടർന്ന് നാല് പേർക്കും മുറിയിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാനായില്ല. ഇളയകുട്ടി ഫോൺ വിളിച്ചതോടെ എത്തിയ അയൽവാസിയായ കല്ലുറുമ്പിൽ രാഹുലാണ് കിടപ്പുമറിയിലേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്ന പ്രതിയെ നേരിട്ട് കണ്ടത്.

പ്രതിയെ പൊലീസ് സംഭവദിവസം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. സാക്ഷിമൊഴികൾക്കും സാഹചര്യത്തെളിവുകൾക്കും പുറമെ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. തൊടുപുഴ ഡിവൈഎസ‍്‌പി ആയിരുന്ന എജി ലാലാണ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.

വധശിക്ഷയക്ക് വിധിച്ചവര്‍

  • നിമിഷപ്രിയ: യമന്‍ പൗരനെ കൊന്ന കേസില്‍ ജയിലില്‍ വധശിക്ഷ കാത്ത് കഴിയുന്ന മലയാളി നഴ്‌സാണ് നിമിഷപ്രിയ. യമന്‍ പൗരനെ താന്‍ കൊന്നില്ലെന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിമിഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെയാണ് നിമിഷ പ്രിയയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇത്തരത്തില്‍ വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ആളല്ല നിമിഷപ്രിയ.
  • അബ്‌ദുല്‍ റഹീം: നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനത്തിനായി പലരും രംഗത്ത് വരുമ്പോള്‍ ഇതിന് മുമ്പ് മലയാളി ഇത്തരത്തില്‍ കൈകോർത്തത് സൗദി അറേബ്യയില്‍ വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അബ്‌ദുല്‍ റഹീമിന്‍റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. സൗദി ബാലൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലാണ് അബ്‌ദുല്‍ റഹീമിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 18 വർഷമായി ജയിലില്‍ കഴിയുകയാണ് കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് കോടമ്പുഴ സ്വദേശി മച്ചിലകത്ത് അബ്‌ദുല്‍ റഹീം.
  • മുഹമ്മദ് റിനാഷ്: യുഎഇ പൗരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ വധശിക്ഷക്ക് വിധേയനായ തലശേരി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റിനാഷ്.
  • പിവി മുരളീധരൻ: തിരൂർ സ്വദേശിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ വധശിക്ഷക്ക് വിധേയനായ കാസർകോട് സ്വദേശി പിവി മുരളീധരൻ.
  • അബ്‌ദുല്‍ ഖാദർ അബ്‌ദുറഹിമാൻ: സൗദി പൗരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ വധശിക്ഷക്ക് വിധേയനായ പാലക്കാട് പത്തിരിപ്പാല സ്വദേശി അബ്‌ദുല്‍ ഖാദർ അബ്‌ദുറഹിമാൻ.

