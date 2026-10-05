സാഹസികതയും ശാന്തതയും പ്രകൃതിഭംഗിയും ഇഴചേർന്നൊരിടം; സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി 'ചീങ്ങേരി ഹിൽസ്'
ട്രെക്കിംഗ് പ്രേമിയായാലും മനോഹരമായ പ്രകൃതിഭംഗി തേടിയെത്തുന്ന സഞ്ചാരിയായാലും, പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്കുള്ള അവിസ്മരണീയമായ ഒരു യാത്രയായിരിക്കും ചീങ്ങേരി മല സമ്മാനിക്കുന്നത്.
Published : October 5, 2026 at 5:10 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: സാഹസികതയും ദൃശ്യഭംഗിയും ഇഴ ചേര്ന്ന പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായൊരിടം... ഓരോ കാലത്തും വ്യത്യസ്ത ദൃശ്യഭംഗിയൊരുക്കുന്നതാണ് 'ചീങ്ങേരി'യെ മറ്റ് സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിമനോഹരമായ മലയോര ജില്ലയായ വയനാട്ടിലെ അമ്പലവയലിൽ എത്തിയാൽ മതി. അതിരാവിലെയും സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലുമാണ് ചീങ്ങേരി ഹിൽസിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 2600 അടി ഉയരത്തില് വയനാടിന്റെ ഭൂതലത്തിലേക്കാണ് ചീങ്ങേരി വാതില് തുറക്കുന്നത്. 360 ഡിഗ്രിയില് വയനാടിന്റെ പൂര്ണ കാഴ്ചകള് ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുന്ന മറ്റൊരിടമില്ല. പുലരി മഞ്ഞും മലനിരകളെ തഴുകിയെത്തുന്ന ഇളംകാറ്റും അസ്തമയത്തിൻ്റെ വർണ്ണവിസ്മയവുമാണ് ചീങ്ങേരിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. വയനാട്ടിലെ ചീങ്ങേരി കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തമായ എടക്കൽ ഗുഹകള്, അമ്പലവയല്, ബത്തേരി, മണിക്കുന്ന്, അമ്പുകുത്തിമല, കൊൽഗപ്പാറ, കാരാപ്പുഴ അണക്കെട്ടിൻ്റെയും നദിയുടെയും മനോഹരമായ ദൂരദൃശ്യം തുടങ്ങിയ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ മലമുകളില് നിന്ന് ആസ്വദിക്കാനാകും.
ഈ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചകളിൽ ഉദയസൂര്യനും സൂര്യാസ്തമയവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിലുപരി സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഇവിടം ഒരു ഇഷ്ടകേന്ദ്രമാകുമെന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. ട്രെക്കിംഗ് കേന്ദ്രം കൂടിയായ ചീങ്ങേരി മല, സാഹസികവും എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ കയറാവുന്നതുമായ മലനിരകളാണ്. മല കയറി മുകളിൽ ചെന്ന് ഒന്നു വിശ്രമിക്കാമെന്നു കരുതിയാലും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിൽ മുഴുകി ക്ഷീണമെല്ലാം പാടെ മറന്നുപോകും.
വയനാടിൻ്റെ സ്വർഗം
സമൃദ്ധവും ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജന്തുജാലങ്ങളും നിറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ഈ ശാന്തമായ ചെറിയ പ്രദേശത്ത് നിരവധി ആളുകളാണ് ദിവസേന വന്നു പോകുന്നത്. സാഹസികതയും ശാന്തതയും പ്രകൃതിഭംഗിയും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ അനുഭവം, സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും പ്രകൃതിസ്നേഹികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരമാണ്. ട്രെക്കിംഗിന് അപ്പുറം, ഏകാന്തത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ശാന്തമായ ഒരിടം കൂടിയാണ് ചീങ്ങേരി മല. ചീങ്കേരി കുന്നുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഭാതദൃശ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച. വയനാട്ടിലെ മറ്റ് മലനിരകളിൽ കാണപ്പെടുന്നതുപോലെയുള്ള ഇടതൂർന്ന വനപാതകളല്ല ഇവിടെയുള്ളത്.
പകരം, തുറസായ ഗ്രാനൈറ്റ് പാതകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരനുഭവമായിരിക്കും. അമ്പലവയലിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാത, പരുക്കൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും മൃദുവായ ചരിവുകളിലൂടെയും കടന്നുപോയി വയനാടിൻ്റെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉന്നതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. മലനിരകളിലെ ശുദ്ധവായുവും കുളിർകാറ്റും മനോഹരമായ ചുറ്റുപാടും വിശ്രമിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വയനാടൻ മലനിരകളുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷമൊരുക്കുന്നു.
നയനാകർഷകമായ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച മനസിനു കുളിരേകുന്ന ഒരു സുന്ദര അനുഭവമാണെന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മടങ്ങുന്ന സഞ്ചാരികൾ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണേണ്ട ഒരിടമാണിതെന്ന്, ചീങ്ങേരിമല കണ്ട് മടങ്ങിയ സഞ്ചാരിയായ ശിഖ പറയുന്നു. "ഒരുപാട് നാളുകളായി യാത്രാ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു ചീങ്ങേരി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെയെത്താനും കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാനും സാധിച്ചത്. എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കണം ഈ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം," ശിഖ പറഞ്ഞു.
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വയനാടിൻ്റെ സ്വർഗമാണ് ചീങ്ങേരി മലയെന്ന് ബത്തേരി സ്വദേശിയായ റഫീക്ക് പറയുന്നു. "കുന്നും മലയും താണ്ടി വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ചീങ്ങേരി മല സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ട്രക്കിംഗ് പാത വലിയ ശാരീരികക്ഷമത ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. വഴിയരികിലെ വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങളും ഏറുമാടങ്ങളും സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇടവേളകളൊരുക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉൾപ്പെടെ എളുപ്പത്തിൽ കയറാനാകുമെന്നതാണ് ചീങ്ങേരിയുടെ പ്രത്യേകത," സഞ്ചാരി പറഞ്ഞു.
അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരക്ക് വർധിക്കുമ്പോൾ, പ്രകൃതിയെയും സാഹസികതയെയും ഒരുപോലെ തൊട്ടറിയാൻ ചീങ്ങേരി ഹിൽസിലേക്കും സഞ്ചാരികളുടെ വലിയ ഒഴുക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ചീങ്ങേരി മലയിലേക്കുള്ള സാഹസിക സഞ്ചാരത്തിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങള് പ്രചരിച്ചതോടയാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിന് കൂടുതല് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത്. കൊവിഡ് കാലത്ത് മറ്റെല്ലാ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചെങ്കിലും ചീങ്ങേരി ടൂറിസം സജീവമായിരുന്നു. മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് സഞ്ചാരികള്ക്ക് ഇവിടെ എത്തി മടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം അധികൃതര് ഒരുക്കിയിരുന്നു.
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