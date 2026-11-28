ചീമേനി കൂട്ടക്കൊല; കേസില് പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്
മുൻ എംഎൽഎ ടിഐ മധുസൂദനന്റെ പ്രസംഗം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം എത്തിയത്.
Published : November 28, 2026 at 10:06 AM IST
കാസർകോട്: ചീമേനി കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കെപി സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ കൊലപാതകങ്ങളിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട കെപി സുരേന്ദ്രന്റെ സഹോദരി കെപി രാധ പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന പരാമർശം ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി കൊല്ലുമെന്ന ഭീഷണിയാണെന്നും രാധ ആരോപിച്ചു.
കേസിൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ട കോൺഗ്രസുകാർ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന പയ്യന്നൂർ മുൻ എംഎൽഎ ടിഐ മധുസൂദനന്റെ പ്രസംഗം വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം രംഗത്ത് എത്തിയത്. മുൻ പയ്യന്നൂർ എംഎംഎൽഎ ആയ ടിഐ മധുസൂദനന്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ 1987ലെ ചീമേനി കൂട്ടക്കൊലയും തുടർകൊലപാതകങ്ങളും ചർച്ചയായിരുന്നു.
കൊലപാതകങ്ങളിൽ പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന് കെപിസിസി മുതിർന്ന അംഗം കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിപിഎം യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഇവയെന്നാണ് കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണന്റെ ആരോപണം. പുനരന്വേഷണത്തിലൂടെ യഥാർഥ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തി മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. മധുസൂദനന്റെ പ്രസംഗം ഉയർത്തിയ വിവാദം സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു.
വിജനമായ സ്ഥലത്ത് സുരേന്ദ്രന്റെ മൃതദേഹം
1987 മാർച്ച് 23 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസമാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. അങ്ങിങ്ങായി സംഘർഷം ഉണ്ടായെങ്കിലും കാസർകോട് ചീമേനിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം കൂട്ടക്കൊലയിലേക്ക് വഴിമാറി. കയ്യൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ പിലാന്തൊളി കൃഷ്ണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ചീമേനിയിലെ സിപിഎം ഓഫിസ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഓഫിസിന് നേരെ കല്ലേറും തീവയ്പ്പും ഉണ്ടായതോടെ ഓഫിസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന പ്രവർത്തകരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു.
കെവി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, കുഞ്ഞപ്പൻ, ആലവളപ്പിൽ അമ്പു, സി കോരൻ, എം കോരൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കേസിൽ 53 കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതികളായെങ്കിലും വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ 1990 ഏപ്രിൽ 30ന് വെറുതെ വിട്ടു. ഹൈക്കോടതിയും വിധി ശരിവച്ചു. നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന സിപിഎം ആരോപണത്തിനിടെ സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട എംഎം ജോസ്, കെപി സുരേന്ദ്രൻ, എബ്രഹാം എന്നീ മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ജോസിനെ വീട് ആക്രമിച്ചാണ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം സുരേന്ദ്രൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മൂന്നാം പ്രതി ബെന്നി എബ്രഹാം 95ൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജീപ്പിൽ എത്തിയ ആക്രമി സംഘം കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
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