മണിക്ക് പിന്നാലെ മധുസൂദനൻ... നാലു പതിറ്റാണ്ട് തികയുമ്പോൾ വീണ്ടും കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് "ചീമേനി കൂട്ടക്കൊല"
അഞ്ചുപേരെ ചുട്ടു കരിച്ചുകൊന്ന ചീമേനിയിലെ സംഭവത്തിൽ ഒരു കോടതിയും ഒരാളെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവരാരും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നില നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മുൻ എംഎൽഎയുടെ പ്രസംഗം
Published : November 27, 2026 at 2:54 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ
കാസർകോട്: 39 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും രാഷ്ട്രീയ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചീമേനി കൂട്ടക്കൊലപാതകം. അതിന് ഇടയാക്കിയത് മുൻ എംഎൽഎയുടെ ഒരു പ്രസംഗം. "ഈ കോടതികളും ഈ ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളും നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നവരും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അഞ്ചുപേരെ ചുട്ടു കരിച്ചുകൊന്ന ചീമേനിയിലെ സംഭവത്തിൽ ഒരു കോടതിയും ഒരാളെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരാരും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നില നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം മനസിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കണക്ക് പറയുന്നത് കണക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ തീർക്കും. അതിനൊന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു യാതൊരു മടിയുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പരിശ്രണിക്കരുത്. കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിരിക്കും"...
ഇതായിരുന്നു മുൻ എംഎൽഎ ടിഐ മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗം. വാക്കുകൾ വിവാദമായതോടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സിപിഎം രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ കേസുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയാൽ 2012 മേയ് 25ന് എംഎം മണി നടത്തിയ പ്രസംഗം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. പട്ടിക തയാറാക്കി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ വകവരുത്തിയും കൈകാര്യം ചെയ്തും സിപിഎമ്മിന് ശീലമുണ്ടെന്നാണ് എംഎം മണി അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത്.
അതിൻ്റെ പേരിൽ എംഎം മണിക്കെതിരെ പൊലീസിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം നാല് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 46 ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് സിപിഎം. അന്വേഷണം വന്നാൽ സിപിഎം കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാകും.
മുൻ എംഎൽഎയുടെ പ്രസംഗത്തോടെ കൊലയാളി പാർട്ടി എന്നുള്ള ഇമേജ് സിപിഎമ്മിന് വീണ്ടും കിട്ടുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ കെസി ഉമേഷ് ബാബു പറയുന്നു. ''പയ്യന്നൂരിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പ്രതികളായ കേസുകളുടെ വിചാരണ കോടതിയിൽ എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും സിപിഎം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയാണ് ചെയ്യുക. സിപിഎം കൊലയാളി പാർട്ടി ആണെന്നുള്ള ആക്ഷേപം ശരിവെക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചീമേനിയിലും തുടക്കമിട്ടത് സിപിഎം ആണ്.
കോൺഗ്രസുകാരനെ കുത്തി കൊന്നു. പിന്നാലെയാണ് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങളെയൊക്കെ പാർട്ടി ന്യായീകരിച്ചാൽ സിപിഎമ്മിന് കൂടുതൽ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുക.ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും. സിപിഎം ആവശ്യമില്ലാത്ത കുടുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെന്നും'' അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ചീമേനിയിൽ സംഭവിച്ചത്
ഓഫിസിനു നേരെ കല്ലേറും തീവെപ്പും ഉണ്ടായതോടെ ഓഫിസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുയായിരുന്ന പ്രവർത്തകരെ വെട്ടികൊല്ലുകയായിരുന്നു. കെവി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, കുഞ്ഞപ്പൻ, ആലവളപ്പിൽ അമ്പു, സി കോരൻ, എം കോരൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കേസിൽ 53 കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതികളായെങ്കിലും വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ 1990 ഏപ്രിൽ 30ന് വെറുതെ വിട്ടു.
ഹൈക്കോടതിയും വിധി ശരിവെച്ചു. നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന സിപിഎം ആരോപണത്തിനിടെ സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട എംഎം ജോസ്, കെപി സുരേന്ദ്രൻ, എബ്രഹാം എന്നീ മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജോസിനെ വീട് ആക്രമിച്ചാണ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം സുരേന്ദ്രൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മൂന്നാം പ്രതി ബെന്നി എബ്രഹാം 95 ൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജീപ്പിൽ എത്തിയ ആക്രമി സംഘം കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ചീമേനി കൊലപാതകത്തിൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ട പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന പയ്യന്നൂർ മുൻ എംഎൽഎ മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമാകുകയായിരുന്നു.
തെറ്റുതിരുത്തൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സിപിഎമ്മിനെ ഇത് കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. കൊലവിളി പരാമർശത്തോടെ നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് ചീമേനിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളും വീണ്ടും ചർച്ചയായി. സിവി ധനരാജ് വധക്കേസിലെ കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു ചീമേനി സൂചിപ്പിച്ചുള്ള ടിഐ മധുസൂദനൻ്റെ വിവാദ പ്രസംഗം വന്നത്.
പാർട്ടി കണക്കുചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടപ്പാക്കുമെന്നും മധുസൂദനൻ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും മന്ത്രിയുമായ സണ്ണി ജോസഫ് രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് ചീമേനി വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. മധുസൂദനൻ്റ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ കോൺ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പുനരന്വേഷണ ആവശ്യം ഉയരാനുളള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്.
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