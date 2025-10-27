ETV Bharat / state

പുതുപ്പള്ളി മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഉദ്ഘാടനം; പ്രതിഷേധവുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍

പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തോട് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വിവേചനം കാട്ടുകയാണെന്നും വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍.

CHANDY OOMMEN MINI CIVIL STATION INAGURATION KOTTAYAM NEWS VIKASANA SADAS
Chandy Oommen (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: പുതുപ്പള്ളി മിനി സിവിൽ സ്‌റ്റേഷൻ രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ പ്രതിഷേധവുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എംഎൽഎ. തൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെയാണ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുടെ പോസ്‌റ്ററിലും നോട്ടിസിലും തൻ്റെ പേര് വച്ചതെന്ന് ചാണ്ടി ആരോപിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പേരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മിനി സിവിൽ സ്‌റ്റേഷൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാതെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് തൻ്റെ പിതാവിനെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒന്നാംഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു മുറി പോലും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തോട് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വിവേചനം കാട്ടുകയാണെന്നും വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍ പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണ് ഇപ്പോൾ തട്ടിക്കൂട്ട് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും എംഎല്‍എ ആരോപിച്ചു.

ചാണ്ടി ഉമ്മൻ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം ആ പരിപാടിക്കായി മന്ത്രി ആദ്യം ഡേറ്റ് തന്നത് 16-ാം തീയതി ആയിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വിളിച്ചപ്പോൾ വികസന സദസ് യുഡിഎഫ് ബഹിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്നാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍ പറഞ്ഞതെന്നും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രമോദ് കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു.

പിന്നീട് 27ാം തീയതി മന്ത്രി വാസവൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് തന്നു. പരിപാടിക്കായുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് ആദരപൂർവ്വം എംഎൽഎയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്ഷണിച്ചതാണ്. എംഎൽഎ ആ സമയം വിദേശത്തായതിനാൽ കത്ത് സെക്രട്ടറി ഹരിലാലിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് തവണ പ്രസിഡൻ്റ് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തില്ല. പിന്നീട് പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ സിഡിഎസ് വാർഷികത്തിന് എംഎൽഎ വന്നിരുന്നു. അന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പത്രസമ്മേളനമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പറയാം എന്നായിരുന്ന മറുപടി. അദ്ദേഹം വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും കത്തിൽ പേര് വയ്‌ക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞില്ലെന്നും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിമാർ വരുന്ന പരിപാടികളിൽ ഒന്നും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കില്ല. ഗാന്ധി സ്‌റ്റാറ്റ്യൂ ഉദ്‌ഘാടനത്തിനും അദ്ദേഹം വന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്‌നങ്ങളും എന്നെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള പ്രചരണം ജനാധിപത്യ കേരളത്തിന് നല്ലതല്ല എന്നേ തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളുവെന്നും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ചങ്ങനാശേരി എംഎൽഎ ജോബ് മൈക്കിൾ മിനി സിവിൽ സ്‌റ്റേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.

Also Read: ബുധനാഴ്‌ച സമ്പൂര്‍ണ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്; പിഎം ശ്രീയില്‍ കടുപ്പിക്കാന്‍ യുഡിഎഫ് വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍

TAGGED:

CHANDY OOMMEN
MINI CIVIL STATION INAGURATION
KOTTAYAM NEWS
VIKASANA SADAS
CHANDY OOMMEN PROTEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.