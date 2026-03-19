'സൈക്കിളിങ് വിത്ത് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ'; പുതുപ്പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം സജീവമാക്കി യുഡിഎഫ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതുപ്പള്ളയിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തിയത്. സൈക്കിൾ റാലിക്ക് ഉജ്ജ്വസ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി
Chandy Oommen bicycle rally
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 5:06 PM IST

കോട്ടയം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി പുതുപ്പള്ളിയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. ബുധനാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം കോട്ടയം പാമ്പാടിയിൽ നിന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിലേക്കായിരുന്നു സൈക്കിൾ റാലി നടത്തിയത്.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജോഷി ഫിലിപ്പ് റാലി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തു. മണ്ഡലത്തിലെ യുവജനങ്ങൾ അടക്കം നിരവധി പേരാണ് റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വോട്ടർമാർ റാലിക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി. അന്‍പതോളം യുവതീയുവാക്കള്‍ പങ്കെടുത്ത റാലി ഇലക്കൊടിഞ്ഞി, മീനടം, വെട്ടത്തുകവല വഴി പുതുപ്പള്ളിയില്‍ സമാപിച്ചു.

രാവിലെ പിതാവ് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അന്ത്യവിശ്രമംകൊള്ളുന്ന പുതുപ്പള്ളി സെൻ്റ് ജോര്‍ജ് ഓര്‍ത്തഡോകസ്‌ പള്ളിയില്‍ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ അര്‍പ്പിച്ചാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമായത്. രാവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിനു ശേഷം 10.30 ഓടെയാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും അമ്മ മറിയാമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം പുതുപ്പള്ളി സെൻ്റ് ജോര്‍ജ് ഓര്‍ത്തഡോകസ്‌ പള്ളിയില്‍ എത്തി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയ്ക്കു മുന്നില്‍ തിരി തെളിയിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തിയത്.

സൈക്കിൾ റാലി പ്രചാരണവുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ (ETV Bharat)

വൈക്കം നിയോജകമണ്ഡലം സ്ഥാനാര്‍ഥി ബിനി മോന്‍, മാവേലിക്കര സ്ഥാനാര്‍ഥി അഡ്വ. മുത്താര രാജ്, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാര്‍ഥികളായ അഡ്വ. വര്‍ഗീസ് മാമ്മന്‍, റെജി ചെറിയാന്‍, വിനു ജോബ്, അഡ്വ. മോന്‍സ് ജോസഫ്, അപ്പു ജോണ്‍ ജോസഫ്, ഷിബു തെക്കുംപുറം, അഡ്വ. തോമസ് ഉണ്ണിയാടന്‍, ഷൈജി ഓട്ടപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവരും പ്രാർഥത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തു.

ചടങ്ങിനെത്തിയ മുഴുവന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയും ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍ ഷാള്‍ അണിയിച്ചു സ്വീകരിച്ച് വിജയാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ സ്‌മരണകളുടെ കരുത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫിന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍ പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് താന്നിക്കപ്പടിയിലെ ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു. പുതുപ്പള്ളി ജോര്‍ജിയന്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂളില്‍ നവീകരിച്ച പ്ലേസ്‌കൂള്‍ ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ചാണ്ടി ഉമ്മനെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അന്ന വര്‍ഗീസ്, ഡയറക്‌ടര്‍ ജെയിംസ് കുട്ടി ചാക്കോ, സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ് എന്നിവര്‍ സ്വീകരിച്ചു.

കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവച്ച ശേഷം പുതുപ്പള്ളി ഡോണ്‍ ബോസ്‌ക്കോ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെത്തി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഫാ. മാര്‍ട്ടിന്‍ കുറുവന്‍മാക്കലിൻ്റെ അനുഗ്രഹം തേടി. ഉച്ചയോടെ പാലാ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി മാണി സി.കാപ്പനൊപ്പം ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തി.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥാനാർഥികൾ

കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഒപ്പം ഘടകക്ഷികളുടെയും സ്ഥാനാർഥികളും പ്രവർത്തകരുമാണ് കോട്ടയത്ത് പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമാകുന്നത്.
കുണ്ടറയിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയും, കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ പിസി വിഷ്‌ണുനാഥ്, നാദാപുരത്തെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ സെക്രട്ടറിയുമായ കെഎം അഭിജിത്തുമാണ് വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ എത്തിയത്.

ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ എത്തി മെഴുകുതിരി തെളിയിച്ച് പുഷ് അർപ്പിച്ച് പ്രാർഥന നടത്തി. തുടർന്ന് ഇരുവരും ദേവാലയത്തിലെത്തിയും പ്രാർഥിച്ചു. കുട്ടനാട് കോൺഗ്രസ് വിമതൻ സ്ഥാനാർഥി സജി ജോസഫും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ എത്തി പ്രാർഥന നടത്തി.
