മാടായിയിലെ ആ 267 വോട്ടിൻ്റെ മാന്ത്രികത; പ്രഹ്ലാദന് ഗോപാലനും മാറിയ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവും ചന്ദ്രാംഗതൻ്റെ ഓര്മകളില്
1960-ലെ മാടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെപിആർ ഗോപാലനെ അട്ടിമറിച്ച് പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ നേടിയ ഐതിഹാസിക വിജയവും വിമോചന സമരത്തിന് ശേഷമുള്ള കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായക മാറ്റങ്ങളും കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നു
Published : March 19, 2026 at 4:09 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ പി
കണ്ണൂർ: മാടായിപ്പാറയുടെ സംരക്ഷകനായി അറിയപ്പെടുന്ന പഴയങ്ങാടിക്കാരൻ കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ്റെ ഓർമച്ചെപ്പുകളിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിസ്മയമുണ്ട്—അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവായ പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ. അച്ഛനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് 'പ്രഹ്ലാദൻ' എന്ന പേര് നേടിയ ഒരു മകൻ. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ആയിരുന്നിട്ടും ഇഎംഎസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സ്വന്തം സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ നേതാവ് ഇങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങള് നിരവധിയാണ് ഗോപാലന്. ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തെയും കേരള നിയമസഭയെയും വിറപ്പിച്ച, സത്യാഗ്രഹങ്ങളുടെ തോഴനായ ചടുലനായ നേതാവിനെക്കുറിച്ചും കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പിന് വഴിതെളിച്ച നിർണായക ചരിത്രമുഹൂർത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചന്ദ്രാംഗതൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു മുന്നിലെ വീട്ടിലേക്ക് ഇ ടിവി ഭാരത് സംഘം എത്തുമ്പോള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ കാണുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു 83 വയസുകാരനായ ചന്ദ്രാംഗതന്. പരിസ്ഥിതി സമരങ്ങളിലും മാടായി പാറ സംരക്ഷണ സമിതിയിലും ഒക്കെ സജീവം ആയ ആദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കേരള രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴാണ് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ കൗതുകം കൂടി അയാളിൽ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ എന്ന മുൻ മാടായി എംഎൽഎ യുടെ അരുമ ശിഷ്യൻ ആയിരുന്നു കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ.
ആരാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ?
1959 ജൂൺ 12ന് ആരംഭിച്ച വിമോചന സമരം അവസാനിക്കുന്നത് 58 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ്. ജൂലൈ 31 ന് ഇഎംഎസ് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചു വിട്ടതോടെ ആറ് മാസം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് കേരളം സാക്ഷിയാകുന്നു. പിന്നീട് 1960-ൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള മാടായി മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടുതവണ വിജയിച്ച കെ പിആർ. ഗോപാലൻ പരാജയപ്പെട്ടു. അന്ന് വിജയിക്കുന്നത് പി ഗോപാലൻ എന്ന പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ ആയിരുന്നു. ചന്ദ്രാംഗതൻ ഏറ്റവും ആരാധനയോടെ കാണുന്ന നേതാവ്. അയാളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യനായിരുന്നു താനെന്ന് കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ പറയുന്നു. 267 വോട്ടിനയായിരുന്നു അന്നത്തെ അട്ടിമറി വിജയം.
പി ഗോപാലൻ എങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ ആയി?
പി ഗോപാലൻ, പി ഗോവിന്ദൻ, പി ജനാർദ്ദനൻ, പി അച്യുതൻ, പി രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അടങ്ങുന്നതാണ് ഗോപാലൻ്റെ കുടുംബം. എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ. ഇതിൽ പി രാമകൃഷ്ണൻ മുൻ കണ്ണൂർ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ഗോപാലൻ്റെ അച്ഛൻ അഴീക്കോട്- വളപട്ടണം പാതയിലുള്ള അകളിയത്ത് എൽപി സ്കൂൾ മാനേജരും പ്രധാനാധ്യാപകനുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ ഒരു അധ്യാപകനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മകൻ അച്ഛനെതിരെ സമരം ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷമാണ് 'പ്രഹ്ലാദൻ' എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഐഎൻടിയുസി നേതാവായിരുന്നുവെന്ന് ചന്ദ്രാംഗതൻ ഓർക്കുന്നു. എന്ത് വിവാദമുണ്ടായാലും സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഗോപാലൻ്റെ രീതി.
പി ടി ചാക്കോയ്ക്ക് എതിരെ സത്യാഗ്രഹം
1960 മുതൽ 1965 വരെ അഞ്ചുവർഷം പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ മാടായിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. രണ്ടാം കേരള നിയമസഭയിലെ അംഗം. അന്ന് ആകെയുള്ള 126 സീറ്റുകളിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടി പി.എസ്.പി. നേതാവ് പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് മുന്നണിയാണ് അധികാരമേറ്റത്. കോൺഗ്രസിന് 63 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. പി.എസ്.പി. 20, മുസ്ലിം ലീഗ് 11, ആർ.എസ്.പി. ഒന്ന്, സി.പി.ഐ. 29, കർണാടക സമിതി ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സീറ്റ് നില.
ആർ ശങ്കർ ധനകാര്യ മന്ത്രിയും പി ടി ചാക്കോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായിരുന്നു. സി കെ ഗോവിന്ദൻ നായരായിരുന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്. 1962 സെപ്റ്റംബറോടെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി തർക്കം മുറുകി. പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയെ കേരളത്തിലേക്കയച്ചു. തുടർന്ന് പട്ടം താണുപിള്ളയെ പഞ്ചാബ് ഗവർണറായി നിയമിച്ചു. 1962 സെപ്റ്റംബർ 26-ന് ആർ ശങ്കർ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പിന്നീട് ചാക്കോ-ശങ്കർ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ഇതായിരുന്നുവെന്ന് ചന്ദ്രാംഗതൻ ഓർക്കുന്നു.
ചാക്കോയെ തെറുപ്പിച്ച ഗോപാലൻ
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാഴൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള പി ടി ചാക്കോ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായിരുന്നു. 1963 ഡിസംബർ 9-ന് പീച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ പത്മജ മേനോനെ കാറിൽ കയറ്റി. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും വേലായുധൻ എന്ന കൈവണ്ടിക്കാരന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കാർ നിർത്തിയെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അത് അവിഹിതം ബന്ധം ആരോപിച്ചു വലിയ വിവാദമാക്കി.
ഇതൊരവസരമായിക്കണ്ട്, 'ആദർശത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപം' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗാന്ധിയൻ പി ഗോപാലൻ, പി ടി ചാക്കോയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭാ കവാടത്തിൽ നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചു. ഇഎംഎസ് സമരപ്പന്തലിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സി കെ ഗോവിന്ദൻ നായർ വലതുഭാഗത്തും പിന്തുണ അര്പ്പിച്ച് സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നതോടെ വിഷയം ആളിപ്പടര്ന്നു. അന്നും ഇന്നും കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചന്ദ്രാംഗതൻ പറയുന്നു. ഒടുവിൽ 1964 ഫെബ്രുവരി 20-ന് പി ടി ചാക്കോ രാജി വെച്ചു.
കേരള കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ ജനനം
ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ അന്നുണ്ടായ 63 എംഎൽഎമാരിൽ ചാക്കോയെ അനുകൂലിച്ച് 15 എംഎൽഎമാർ നിയമസഭയിൽ പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും പാർട്ടിക്കുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പിലൂടെ 'കേരള കോൺഗ്രസ്' എന്ന പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. കെ എം ജോർജ്, ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ആ 15 പേരിൽ പ്രമുഖർ.
എന്നാൽ പുതിയ പാർട്ടി എന്ന ആശയത്തെ ചാക്കോ എതിർത്തിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൊരുതുക എന്നതായിരുന്നു ചാക്കോയുടെ ആശയം. 1964 ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് കുറ്റ്യാടിയില്വച്ച് ഹൃദയാഘാതം മൂലം അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒക്ടോബറിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി രൂപംകൊണ്ടത്.
പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലനുമായുള്ള പിണക്കം
ഇഎംഎസിനെ ഒപ്പമിരുത്തി ഗോപാലൻ നടത്തിയ സമരത്തെ ചന്ദ്രാംഗതൻ എതിർത്തു. ഗോപാലനെ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൂറുകണക്കിന് ടെലഗ്രാമുകളാണ് അന്ന് അയച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓർക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത പറയുകയും എന്നാൽ ഇഎംഎസിനൊപ്പം സമരത്തിനിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ നിലപാട്.
1969 ഏപ്രിൽ 27-ന് മലപ്പുറത്ത് വെച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ അന്തരിച്ചു. ഐഎൻടിയുസി സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒറ്റത്തവണ മാത്രമായിരുന്നു മാടായിയുടെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയായി പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ വിജയിച്ചു കയറിയത്. മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെ മാടായി പിന്നീട് മറ്റൊരു മണ്ഡലം ആവുകയും ഇന്ന് അത് കല്യാശേരി മണ്ഡലമായി മാറുകയും ചെയ്തു എന്നത് മറ്റൊരു കൗതുകം.
